O nouă plângere penală pe numele lui Clotilde Armand. Dan Podaru, consilier local, spune că "nu a înţeles şi nu a învăţat nimic din dramele recente"

"Pe data de 29 mai, a fost publicat documentul ISU, prin care se comunica faptul că în cadrul evenimentului Romanian Design Week au fost constatate nereguli și s-a constatat că evenimentul (RDW 2023) se desfășura într-un imobil neautorizat din punct de vedere al securității la incendiu. Pentru aceste abateri, au fost acordate amenzi contravenționale", transmite Dan Podaru, consilier local în Sectorul 1, din partea PNL.

Iată ce scria Dan Podaru în 29 mai.

"În trecut, când am încercat organizarea unei expoziții de sculptură în cadrul imobilului situat în Piața Amzei nr. 13 (adică Piața Amzei, așa cum o cunoaștem toți), proiectul a fost blocat, invocându-se faptul că acel imobil este neautorizat din punctul de vedere al securității la incendiu.



Având în vedere cele prezentate mai sus și observând faptul că, în Piața Amzei, Primăria Sectorului 1 a permis organizarea Romanian Design Week 2023, am solicitat să mi se comunice, în data de 18.05.2023, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii”, dacă evenimentul RDW 2023 are aviz de securitate la incendiu, eliberat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov, precum și dacă îndeplinește toate condițiile de siguranță pentru cetățeni.



În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” mi-a răspuns prin adresa nr. C/150669 din data de 26.05.2023 (poza atașată), informându-mă că, în urma controlului de specialitate realizat pe teren, la adresa Piața Amzei nr. 13, Sector 1, Inspectoratul a constatat nereguli în domeniul situațiilor de urgență și m-au informat de faptul că evenimentul (RDW 2023) se desfășura într-un imobil neautorizat din punct de vedere al securității la incendiu.



Pentru neregulile constatate, Inspectoratul m-a informat că s-au luat măsurile legale ce se impun, fiind aplicate sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor legale în vigoare.



În consecință, Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand dovedește că nu a învățat și nu a înțeles nimic din dramele recente generate de incendiile devastatoare în clădiri nesecurizate.



Mai mult decât atât, evenimentul Romanian Design Week 2023 a fost realizat de Primăria Sectorului 1 prin încălcarea legii OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, unde în cadrul Articolului 129, alin. 6 se prevede explicit faptul că “Consiliul Local: a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, dupa caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii”.



Piața Amzei se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1 nedându-și acordul, la niciun moment dat, pentru organizarea acestui eveniment. Consilierii Locali ai PNL nu ar fi votat niciodata punerea în pericol a vieții cetățenilor Sectorului 1.



În consecință, având în vedere gravitatea situației, cer instituțiilor abilitate să se sesizeze și să demareze deîndată acțiunile legale necesare pentru identificarea persoanelor vinovate și sancționarea, conform legii, a acestora", scria Dan Podaru pe 29 mai.

Amenzile nu ar fi fost achitate. "Îi voi face primarului Clotilde Armand o nouă plângere penală"

"În urma demersurilor personale susținute din acel moment, vineri, 4.08.2023, ISU, prin documentul Nr. 3111889 din 2.08.2023, m-a informat că “organizatorul a fost sancționat cu amendă în valoare de 1000 lei, iar pentru neregulile constatate la imobilul în cauză, Sectorul 1 al Municipiului București a fost sancționat contravențional cu 3 amenzi în cuantum de 13000 lei și 2 avertismente”.

De asemenea, ISU mă informează că “până la data prezentei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov nu a primit dovada achitării amenzilor aplicate”.

Pentru punerea în pericol a vieților cetățenilor și pentru organizarea ilegală a evenimentului Romanian Design Week, dar și pentru prejudicierea bugetului local cu suma de 13000 lei, îi voi face Primarului Clotilde Armand o nouă plângere penală, în cel mai scurt timp. Conform Legii 307/2006, art. 14, lit. D, “Primarul are obligația de a asigura controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice”.

Iată cum Primarul Clotilde Armand nu doar că nu respectă prevederile legale, generând forme de abuz și neglijență de o gravitate fără precedent, dar permite și tutelează desfășurarea unor acțiuni periculoase, ilegale, în spații neconforme cu siguranța publică. Cer în mod imperios ca Primarul Clotilde Armand să plătească din banii personali aceste amenzi, pagube pe care ea personal le-a generat la nivelul bugetului local.

Repet, Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand dovedește că nu a învățat și nu a înțeles nimic din dramele recente generate de incendiile devastatoare în clădiri nesecurizate", mai explică Dan Podaru.

