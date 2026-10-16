O dronă a căzut și a explodat în nordul Republicii Moldova. Poliția face cercetări

Dronă care a căzut și a explodat în Republica Moldova. Sursa foto: Poliția Republicii Moldova, Facebook

O dronă a căzut și a explodat, vineri după-amiază, în Republica Moldova, pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, aproape de granița cu Ucraina.

Poliția moldoveană informează că autoritățile se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele cu privire la aparatul de zbor fără pilot căzut și explodat pe câmp.

„Preliminar, victime nu au fost raportate. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției urmează sǎ examineze aparatul de zbor”, a mai precizat Poliția Republicii Moldova, într-o postare pe Facebook.

Poliția își sfătuiește, totodată, cetățenii să evite zona, să nu se apropie şi sǎ nu atingă fragmentele depistate. „În cazul depistării unor obiecte suspecte, anunțați imediat Serviciul 112”, mai precizează Poliția.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul moldovean al Apărării, aparatul de zbor fără pilot a căzut și explodat în câmpul din extravilanul localității Codrenii Noi spre satul Scaieni, raionul Dondușeni. Informațiile au fost actualizate după ce Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale din Moldova a înregistrat, astăzi, la ora 16:22, un zbor neautorizat în spațiul aerian național în regiunea satului Sobari, raionul Soroca.

Trei încălcări ale spațiului aerian național al Republicii Moldova, în noaptea 15-16 octombrie

Noaptea trecută, autoritățile din Republica Moldova au semnalat trei cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian național.

În primul caz, un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian la ora 23:02 din direcția Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, obiectul a părăsit spațiul aerian prin localitățile Bronit, Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian la ora 03:37, din direcția Starocazacie, Ucraina spre Tudora, Republica Moldova. Ulterior, la 03:38, acesta a părăsit spațiul aerian pe aceeași traiectorie.

În cel de-al treilea caz, survolul a avut loc la ora 03:46, pe direcția moghiliov-podolsc (Ucraina) - Otaci (RM). La ora 03:48, obiectul a părăsit spațiul aerian național prin regiunea loc. Hadarauti, Ocnița.

„Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, se arată într-un comunicat al Ministerului moldovean al Apărării.

Incidentele cu drone se intensifică în apropierea graniței cu Ucraina

Incidentul vine la șase zile de la un alt eveniment înregistrat în Republica Moldova, pe 10 octombrie, când un aparat de zbor a căzut într-o pădure, lovind un copac în localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, fără a se raporta victime.

Pe 24 septembrie, R. Moldova a înregistrat o premieră de la începutul războiului Rusiei în Ucraina. A fost depistată, pentru prima dată pe teritoriul țării, o dronă de tip „Gerbera”, utilizată de Federația Rusă și dotată cu o cameră de bord.

Incidentele de peste Prut arată o intensificare a conflictului declanșat de Vladimir Putin, în ultimele săptămâni înregistrându-se mai multe incidente grave în regiunea Mării Negre, atât în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, cât și cele ale Bulgariei. Mai multe nave au fost lovite de drone, evenimente înregistrate cu multiple victime.