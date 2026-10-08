Nu mai căutați peștele perfect! Mihaela Bilic spune ce variante puteți mânca fără griji

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Mihaela Bilic îi îndeamnă pe români să includă peștele cât mai des în alimentație și să nu piardă timpul căutând peștele perfect.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat de ce variantele de pește prăjit, mic sau congelat sunt alegeri foarte bune.

Potrivit acesteia, peștele prăjit poate fi consumat dacă este bine scurs și crocant, iar peștele mic este o sursă bună de Omega 3 și are un risc redus de contaminare cu mercur.

„Pește prăjit?

Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii.

Pește mic?

Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

De ce să mănânci pește congelat

Medicul nutriționist recomandă și peștele congelat, deoarece congelarea este o metodă eficientă de conservare și îi îndeamnă pe oameni să consume pește cât mai des.

„Pește congelat?

Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă.

Mâncați pește cât mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

De ce să mănânci hamsie

Hamsia este un pește bogat în proteine, acizi grași Omega 3, vitamina B12, niacină, seleniu și potasiu.

Deoarece Omega 3 este asociat cu beneficii pentru inimă și creier, consumul de hamsie poate ajuta la reducerea trigliceridelor, a tensiunii arteriale și a acumulării de placă în artere. De asemenea, acizii grași Omega 3 sunt asociați cu un risc mai redus de degenerescență maculară.

Hamsia conține și seleniu, un mineral important pentru funcționarea tiroidei.

Chiar dacă are un nivel mai scăzut de mercur decât alte tipuri de pește, hamsia sărată poate conține mult sodiu, motiv pentru care se recomandă consumul cu moderație.