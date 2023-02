„Există posibilitatea, într-adevăr, ca Austria să nu mai primească gaz de pe o factură rusească. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că în anul 2022, potrivit statisticilor preliminare, rușii au vândut doar cu 25% mai puțin gaz față de anul 2021. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, sub o formă sau alta, gazul rusesc a ajuns în Europa. Nu a ajuns de pe o factură rusească, dar a ajuns în Europa. Ar trebui înțeleasă distincția între gazul care ajunge din Rusia și gazul rusesc care ajunge prin alți intermediari”, a declarat Dumitru Chisăliţă, preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

Întrebat dacă știe din surse sigure că țările europene au mai cumpărat gaz rusesc și după declanșarea războiului, acesta a declarat:

„Nu am de unde să știu sigur acest lucru, pentru că nu am acces la date confidențiale. Dar privind la statistici poți trage și această concluzie. Dacă ne referim la molecula rusească de gaz, nu doar Austria, dar Europa, în general, nu are cum să reducă importurile prea curând. Gazul rusesc poate fi „vopsit” în gaz din Azerbaijan sau de altă culoare, dar molecula va rămâne rusească pentru că nu are de unde să vină, dacă privim statistic.

Din punct de vedere comercial, da, există posibilitate ca Austria și alte țări să își diminueze cantitatea de gaz pe care o cumpără de la o firmă, să zicem, rusească. Dar asta ține de voința părților”.

Publicația Der Standard a explicat, într-un articol, care sunt dedesubturile afacerilor OMW cu statul rus. Potrivit acestora, OMV a fost prima companie occidentală care a semnat un contract pe termen lung cu Rusia pentru furnizarea de gaze naturale.

Cele mai recente contracte pe termen lung - unul pentru clienții OMV din Austria, altul pentru clienții din Germania - au fost prelungite până în 2040, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul acord, celebrată cu o vizită de stat a lui Vladimir Putin, la Viena.

Contractul prevedea inițial livrarea a cinci miliarde de metri cubi (m3) de gaze naturale pe an și a fost majorat la șase miliarde de metri cubi în toamna aceluiași an (2018), printr-o modificare.

