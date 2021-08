Nou caz Caracal în Piatra Neamț?! Minora a sunat la 112. Crimă șocantă! Sorin Ovidiu Bălan, dur după intervenția Poliției

Se pare că bărbatul i-a spus fetei de 16 ani că o va angaja, însă a sechestrat-o și a încercat să o violeze, apoi ea a încercat să se apere și l-a înjunghiat mortal. Fapta a avut loc în jurul orei 01:00, într-un bloc situat în centrul municipiului Piatra-Neamț. În încercarea de a o găsi pe fată, polițiștii ar fi spart o altă ușă.

„O adolescentă de 16 ani, ținută captivă, își omoară agresorul. Informațiile noastre susțin că a sunat la 112 și înainte de a recurge la acest gest extrem”, a spus Cătălina Porumbel, marți după-amiază, la Antena 3.

Ulterior, Sorin Ovidiu Bălan a fost întrebat dacă putem vorbi despre un alt caz Caracal: „S-a întâmplat ceea ce era de prevăzut. Autoritățile nu sunt capabile să protejeze cetățenii. Am văzut Caracalul. Am văzut după o groază de femei care au depus zeci, sute de plângeri la Poliție, spunând că sunt amenințate, urmărite de către soți geloși, prieteni, și care au fost, ulterior, căsăpite. Am văzut Poliție care stă la ușă să se facă o anumită oră, am văzut Poliție care greșește adresele. Ce ne rămâne de făcut dacă autoritățile nu sunt în stare?! Să ne apărăm singuri!”

„Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț... fata aceasta nu a vrut să fie o a doua Alexandra Măceșanu. A fost curajoasă, având probabil și în minte experiența de la Caracal, când vorbești la 112 vorbești de pomană...”, în opinia lui Sorin Ovidiu Bălan. „Spre deosebire de cei de la Caracal, care au găsit adresa, dar au stat la poartă, cei de acum au greșit adresa”, a continuat acesta, moment în care Andreica a intervenit: „Nu e vorba despre a greși adresa, e vorba despre aceeași adresă, de la același etaj, unde erau două apartamente în care au pătruns concomitent!”

„Eu, dacă aș fi ministru de Interne, norocul lor că nu sunt, dar, dacă aș fi, în seara aceasta i-aș da afară!”, a mai zis Sorin Ovidiu Bălan.

„Așteptăm lămuriri în acest caz, așteptăm și informarea oficială de la STS, câte apeluri au fost date la 112 în acest caz”, a mai spus Cătălina Porumbel.