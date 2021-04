Navalnîi a slăbit 8 kg în colonia penitenciară

Potrivit unui mesaj difuzat pe contul său de Facebook de apropiaţii săi, Navalnîi a fost cântărit, după cum prevede regulamentul penitenciar, la începutul grevei foamei anunţate miercuri. "El a ajuns în colonie cu 93 kg, acum cântăreşte 85", au dezvăluit ei.



"El însuşi asociază această pierdere în greutate cu faptul că nu este lăsat să doarmă şi că este trezit de opt ori pe noapte" de către gardieni, susţin autorii mesajului.



Temerile pentru sănătatea principalului critic al Kremlinului, care suferă deja de puternice dureri de spate şi de o pierdere a sensibilităţii la picioare, şi care a supravieţuit unei tentative de otrăvire în urmă cu mai puţin de un an, sunt tot mai mari.



Aleksei Navalnîi afirmă că administraţia penitenciară îi refuză accesul la un doctor şi la medicamente şi îl torturează prin privare de somn.



"Medicul nu are nici acum dreptul de a-l vedea, nu există un diagnostic", a acuzat echipa sa.



Administraţia penitenciară a respins aceste îngrijorări, dând asigurări miercuri că opozantul beneficiază de "toată asistenţa medicală necesară" şi că nimeni nu îi tulbură somnul. La rândul său, Kremlinul a precizat că nu are "niciun comentariu" de făcut.