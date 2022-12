N-ar da publicul din România pe nicio altă ţară. Nelu Vlad (Azur): N-am fost impresionat de America. Aici ne cântă piesele până şi tinerii care, acum 40 de ani, nici nu erau născuţi

"2022 a fost anul Azur, a fost anul nostru. Cred că e dorinţa oamenilor de a recupera tot ce au pierdut în timpul ăsta cu pandemia şi interdicţiile sau, pur şi simplu, a crescut plăcerea de relaxare, de distracţie, de evadare din situaţiile care se creează zi de zi în ţara asta. Mă uit la ei... şi văd din ce în ce mai multe petreceri de firmă, mai multe petreceri private, iar noi cred că ne-am câştigat, pe merit, locul să concertăm alături de cele mai mari nume ale muzicii uşoare şi populare româneşti. Pentru că participăm numai la întâlniri din astea unde sunt cel puţin trei-patru trupe de elită... Andra, Horia Brenciu, 3 Sud Est, Ionuţ Dolănescu, Direcţia 5 – tot ce-i renumit pe piaţa de muzică românească. Unde sunt ei, suntem şi noi invitaţi şi asta nu poate decât să ne bucure. După atâţia ani, parcă cineva a avut grijă să beneficiem şi noi de ceea ce facem, pentru că întotdeauna au beneficiat alţii, casele de discuri, cei care mi-au furat repertoriul de pe canalul de YouTube, iar acum ne-a venit şi nouă rândul să fim pe o poziţie care ne onorează şi pe care o apreciem foarte mult.

Azur e pe val! Iar bucuria noastră e cu atât mai mare cu cât văd foarte mulţi tineri care ne cheamă, oameni de afaceri tineri care, acum 40 de ani, nici nu existau, iar acum au 30-35 de ani şi au descoperit Azur. Se simt aşa de bine şi ştiu să ne cânte melodiile. Iar în anul care vine, din start primele zile sunt ocupate, primele luni sunt deja full şi am început să triem anumite evenimente."

Vis american cu gust amar

Nelu Vlad a mărturisit că America l-a lăsat rece. Concertele din vară, pe perioada cât a concertat cu trupa pe teritoriul SUA, nu au fost neapărat spectacole de amploare, ci mai degrabă recitaluri cu public restrâns, dar nu mai puţin entuziasmat şi dornic să fredoneze hiturile Azur, potrivit spuselor artistului. "Cât priveşte planurile pentru 2023, am dat răspuns doar unui producător din Germania care reuşeşte să strângă în jur de 800 de oameni. În rest, în America nu am rămas foarte impresionaţi. Atât de mult de treabă avem aici încât veniturile noastre sunt mai mari în România decât dacă ne ducem în America. Plus că intervine oboseala. Părerea mea e că, atâta timp cât ai de lucru aici în ţara ta şi ştii că oamenii te aşteaptă şi te iubesc, nu are rost să mai pleci", a povestit Nelu Vlad.

A primit oferte de impresariat de peste ocean. "Am spus că mă mai gândesc"

"Chiar acum o săptămână, în Bucureşti, a venit un impresar din America şi nu i-am dat niciun răspuns. Nu i-am spus că nu vreau, pentru că nu-i corect aşa. I-am spus că mă mai gândesc. Dacă vrei să mergi în străinătate la un concert, ar trebui să fie un concert adevărat, nu o adunare de 150-200 de oameni. Da, dacă se organizează un concert de amploare într-un oraş, într-o piaţă mare, susţinut de o primărie, de o asociaţie a românilor, să se adune acolo măcar 1000-1500 de oameni, atunci merită să te duci. Dar ca să umbli prin America din casă-n casă, din biserică-n biserică, din restaurant în restaurant... astea le facem în România şi le facem cu mai mult succes şi cu mai multă eficienţă. Cereri sunt şi în Italia şi în Spania, dar aceeaşi poveste. Se adună maxim 300 de români într-un cadru înghesuit şi... Nu, aşa ceva avem aici, în România. Planurile noastre nu sunt de a pleca, de a alerga şi de a pătimi şi a suferi fel de fel de întâmplări", a dat asigurări, cu inima deschisă, liderul trupei Azur.

