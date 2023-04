Morar, lui Mîndruță: Ai citit Biblia precum “Cățeluș cu părul creț”. Asta-i sabia lui Iisus, nu-l transformați în Fane Spoitoru

”Înțeleg de la domnul Bănescu (toată stimă pentru domnia sa altminteri) că progresismul ar fi de vină pentru fapta elevului care a pus cuțitul la gâtul profesorului. Nu știu unde anume găsim în teoria progresistă (care o fi ea, nu știu exact) vreun îndemn la violență. Am căutat însă între materiile pe care elevul le face acum la școală și iată ce am găsit: "Nu socotiți că pace am venit să aduc pe pământ; nu am venit să aduc pace, ci sabie”. Vă las plăcerea să numiți voi materia și sursa (deloc progresistă) a acestui text. Hai că o fac eu. Matei 10:34-39. Altfel spus, nu cred că e cazul mereu să căutăm explicații complicate în cărți și ideologii. Pentru că în mâinile unui om rău intenționat orice carte poate justifica violență. Chiar și Biblia!” a scris Lucian Mîndruță, pe Facebook, după o ultimă editare din această dimineață a postării.

Jurnalistul Mihai Morar i-a răspuns:

”“NU AM VENIT SĂ ADUC PACE, CI SABIE” a spus Iisus.



Să găsești aceste cuvinte drept instigare la violență e semn că ai citit Biblia precum “Cățeluș cu părul creț” și dovadă de analfabetism al bunului-simț.



Iisus le vorbește aici apostolilor săi despre persecuțiile pe care le vor înfrunta, dar nicidecum nu e chemare la arme. Apostolul Pavel lămurește: “luați sabia duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu.”



Despre această sabie vorbește Hristos: “Nu am venit să împac adevărul și minciuna, înțelepciunea și prostia, binele și răul, pe Dumnezeu și pe mamona… ci am adus sabie ca să tai și să le despart, încât să nu se amestece.”



Asta-i sabia lui Iisus, nu-l transformați în Fane Spoitoru. Nu ai cum să scoți aceste vorbe din context și să spui că Biblia asta te învață.



Când Iisus a fost prins în Grădina Ghetsimani, Petru a scos sabia ca să-l apere. Iar Hristos i-a spus: “Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri!”.



Cam atât de violent a fost Iisus…”.

Mîndruță, acid: Fie ca până la urmă să înțelegi ce scriu

Lucian Mîndruță a reacționat la această replică, scriind că de fapt voia să-i transmită un răspuns purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu. ”Nu îmi doream să spun altceva decât că orice carte poate fi folosită pentru a justifica violență - dar nu e obligatoriu că ea să genereze violență. Cum nici ideile progresiste nu o fac… Iisus e despre iubire, da. Pentru unii. Alții l-au folosit pentru afurisenie, blestem, răzbunare sau politică. Fiecare alege. Liber arbitru, nu? Mulți aleg însă să-ți dea cu iubirea în cap în loc să mângâie celălalt obraz… Nu primești inimioară de la mine, Mihai. Îți donez în schimb o urare: fie că până la urmă să înțelegi ce scriu!”.

Și Adrian Papahagi a reacționat la postarea inițială a lui Lucian Mîndruță: ”Domnul Lucian Mîndruță ne oferă din nou argumente că religia trebuie studiată la școală, așa cum agramații dovedesc utilitatea gramaticii. N-are sens să-i răspund eu, fiindcă a făcut-o scurt și la obiect confratele său jurnalist, Mihai Morar”.

