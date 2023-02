Mihai Trăistariu, factură uriașă la gaze: Nu mai știu cum să ne fure! O să plătim taxă pe aerul pe care-l respirăm

"Mi-a venit 3.300 Ron factura la gaz, la școala mea de muzică din Constanța. Voiam să-mi pun panouri, dar am văzut, într-o zi, un titlu pe ecran cum că, din 2025, cei cu panouri solare vor plăti o taxă. Asta m-a scos din sărite, jur! Păi, iau energie de la soare, stimabililor! Pentru ce să plătesc impozit?! E NATURA! Iau din aer! Nu mai știu cum să ne fure! O să plătim taxă pe aerul pe care-l respirăm, ziceau unii, și chiar încep să-i cred!”, a anunțat Mihai Trăistariu.

"Am 7 apartamente și am la toate gazul, lumina, Internetul, cablul, apa, gunoiul, întreținerea. Mai am și o școală de muzică unde, la fel, îmi vin facturi pentru gaz, internet, apă, tot așa, gunoiul. De aici pleacă toate facturile mele, de la proprietățile mele. Și mai am și contribuțiile, pentru că mai am patru salariați și atunci trebuie să le plătesc pensii, CAS, CASS, și toată ziua stau la cozi să plătesc tot ce trebuie sau mai fac plăti online, dar mai stau și la coadă. Și sunt în total 36 de facturi pe lună!”, a declarat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!.

"Voi ridica o pensiune"

În luna octombrie, Mihai Trăistariu era pus pe fapte mari. Spunea că vrea să-și facă pensiune cu banii câștigați în vară.

"Eu sunt cetățean de onoare al orașului Piatra-Neamț, după Eurovision m-au făcut, prin 2009. Mi-au dat titlul, o medalie, o diplomă, un loc de veci, un teren de vreo 500 metri pătrați, undeva la marginea orașului, nu l-am văzut niciodată, dar o să merg la primărie ca să văd unde este exact, și mai am și gratuitate pe mijloacele de transport în comun, pe autobuze și pe microbuze. Spre bătrânețe, mă voi muta definitiv la Piatra-Neamț, însă până atunci voi ridica pe acel teren o pensiune. Aș trăi în liniște deplină, la aer curat, mie oricum îmi place turismul, mi-a mers bine, am câștigat bani frumoși', ne-a mai declarat Mihai Trăistariu", a declarat Mihai Trăistariu, potrivit ego.ro.

"Am strâns 30.000 de euro. Văd că mă descurc bine și din turism"

"A mers bine, vara aceasta, am strâns cam 30.000 de euro, din închiriere, văd că mă descurc bine și din turism, nu numai din muzică. La un moment dat, am vrut să îmi fac un hotel la Mamaia, pe terenul pe care îl dețineam, dar până la urmă am făcut schimb cu cele șase apartamente, pe care în fiecare vară le scot spre închiriere. Vin turiști serioși, curați, lasă totul în ordine, nu am avut probleme. Uneori facem și fotografii împreună, unii revin, pentru că s-au simțit bine. Mă bucur că nu fac pagubă, nu am plătit mult la curent, nu au folosit aerul condiționat, probabil că au stat mai mult la plajă", a mai adăugat artistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News