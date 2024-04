”Mi-ar făcea mare, mare plăcere să candidez la Primăria Capitalei”. Ce a vrut să spună, de fapt, Rareș Bogdan

Europarlamentarul și candidatul PNL la alegerile europarlamentare din luna iunie, Rareș Bogdan, în calitatea sa de lider al PNL, nu pare să ia în calcul această variantă vehiculată în spațiul public. ”La București avem un candidat, pe Cătălin Cîrstoiu” spune Rareș Bogdan.

”Înainte de orice, vreau să vă spun o chestiune simplă, pentru că ne urmăresc televiziunile din România, au căutat declarații de la mine astăzi, am refuzat să dau, am spus că sunt în diaspora și nu vreau să dau cale niciunei speculații. Și le spun de aici, de la Roma, că mi-ar făcea mare, mare plăcere să candidez la Primăria Capitalei și mă gândesc foarte serios, dar încă nu am ales capitala. Încă nu știu dacă să candidez la Roma, să candidez la Londra, la Paris sau la Madrid. După ce vom hotărî împreună în care dintre capitale să candidez, vă promit că voi candida. După care, discutăm și de București. La București avem un candidat, pe domnul Cătălin Cîrstoiu, dar dacă domniile lor insistă, repet, avem Roma cu o comunitate de 300 de mii de români, putem să facem un pic de efort, punem măcar un viceprimar, dacă nu un primar. Avem Madridul cu încă 300 de mii, cu un mic efort, măcar 2-3 zone le luăm fără probleme” a spus Rareș Bogdan, cu o urmă de ironie.

