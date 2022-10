Maşinile noi, mai scumpe, dar mai puţin calitative

După evaluarea a 580 de modele de maşini, rezultatele arată că scăderea calităţii este evidentă. Există, însă, şi modele care nu doar că şi-au păstrat nivelul de calitate, ci l-au şi crescut.

Tehnologii fascinante se găsesc acum pe toate maşinile, chiar şi cele mici frânează autonom în situații periculoase, sunt mereu online, iar unele vehicule deja se avertizează reciproc asupra pericolelor. Mașinile nu mai sunt doar un mijloc de transport, ci computere pe roți.

Tehnologia are o și un dezavantaj: este scumpă. Deci producătorii trebuie să economisească în altă parte. Locul de unde se taie este adesea calitatea materialului și a prelucrării, după cum au descoperit inginerii de testare ADAC, scrie promotor.ro.

Clasa premium a coborât masiv standardele, chiar dacă nu şi preţul

Conform ADAC, Mercedes C-Class și actualul Audi A3 Sportback nu mai îndeplinesc cerințele unui model premium. Faptul că prețurile au crescut semnificativ în comparație cu predecesorii chiar nu face lucrurile mai bune. Cei de la ADAC au fost foarte dezamăgiți de noua Clasă C. În timp ce calitatea materialului predecesorului încă îndeplinea cele mai înalte standarde, tabloul de bord, tunelul central și panourile ușilor noului model sunt acoperite cu materiale moi în zona superioară. În timp ce compartimentele ușilor predecesorului erau încă din plastic moale, o grămadă de chei alunecă zgomotos înainte și înapoi în rafturile dure ale noii generații.

Nissan pune presiune pe Renault pentru a modifica raportul forțelor în alianță

Constructorul auto japonez Nissan Motor Co Ltd îşi presează partenerul francez Renault SA pentru ca acesta din urmă să îşi reducă participaţia pe care o deţine la constructorul nipon, în cadrul unui proces mai amplu care vizează reorganizarea alianţei lor care durează de peste două decenii, a anunţat vineri The Wall Street Journal, citând surse din apropierea discuţiilor.



Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 43% dintre acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% dintre acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



Potrivit surselor citate de WSJ, negocierile dintre cei doi constructori includ o posibilă alăturare a Nissan la noua divizie pe care Renault vrea să o înfiinţeze pentru a regrupa activele sale din domeniul vehiculelor electrice, în schimbul diminuării participaţiei deţinute de Renault la Nissan.

The Wall Street Journal susţine că o serie de directori de top de la Renault şi Nissan au făcut naveta între Japonia şi Franţa pentru a pune la punct detaliile unui acord, care ar putea fi anunţat la începutul lunii noiembrie. Potrivit surselor, directorul operaţional de la Nissan, Ashwani Gupta, se numără printre şefii de la grupul auto japonez care au vizitat Franţa la finele lunii trecute pentru a discuta dacă Nissan va investi în noile operaţiuni Renault în domeniul vehiculelor electrice.

