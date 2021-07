Marele ”noroc” al lui Cîțu în PNL: E ca și nou!

În cursa pentru șefia PNL, premierul Florin Cîțu are... noroc.

Asta spune sociologul Alfred Bulai, în interviul acordat DCNews. Iată și explicația: ”Intuiția îmi spune că peste trei ani, când vor fi alegeri, după schimbări ample care au început să se facă și se vor face și-n Europa, de lideri politici măcar, dacă nu și de forțe politice, lumea va vrea și-n România un gen de schimbare. Ca să vrei un gen de schimbare, tu, ca partid, PNL, nu te poți schimba, dar măcar încerci un alt leadership. Domnul Cîțu e vechi în partid, dar are mare noroc că nu-l știe nici dr*acu, nu-l știa nimeni până acum un an, e ca și nou. Orban sigur nu e nou, e dintre dinozauri, a rămas cred singurul dintre cei din anii `90 într-o funcție importantă. Ei știu că Orban nu poate fi viitorul în acest context electoral.” a spus sociologul.

Întrebat de ce mai are o șansă, în acest context, Ludovic Orban, Alfred Bulai a declarat că ”ei se gândesc la oportunitățile pe care le au acum, nu au opțiuni foarte clare, nu vor să piardă”. Mai mult, sociologul atenționează că premierul Florin Cîțu, deși pare naiv, ”au înțeles toți în partid că dacă votează greșit, au zburat”.

Un al treilea candidat pentru șefia PNL ar putea apărea ”doar dacă ar exista un acord între Orban și Cîțu pentru a nu ajunge la o ruptură în PNL”.

Congresul PNL va avea loc în 25 septembrie. În acea zi, liberalii au de ales între Ludovic Orban și Florin Cîțu. În urmă cu o zi, cel care și astăzi ocupă locul frunaș în PNL, Ludovic Orban, declara: ”Nu candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă. Am luat decizia de a candida pentru că ştiu că am capacitatea, energia, forţa, priceperea, dăruirea pentru a duce în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorii, spre guvernare şi spre realizări, aşa cum am avut noi de-a lungul întregii istorii”.

Pe de altă parte, Florin Cîțu se vede deja victorios la Congresul din 25 septembrie, considerându-se omul nou de care are nevoie PNL în conducere.