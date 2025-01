Mâncatul în exces din perioada sărbătorilor ne afectează creierul. Prof. dr. Vlad Ciurea, semnal de alarmă: Poate duce la accidente vasculare

Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat cum ne afectează excesele alimentare creierul în perioada sărbătorilor, precizând că mesele bogate și băuturile alcoolice, caracteristice Crăciunului și Anului Nou, pot avea un impact imediat asupra organismului nostru.

"Imediat, după un consum excesiv, creierul și corpul nostru resimt acest lucru. O cantitate mare de alimente calorice și băuturi alcoolice pot provoca un dezechilibru în organism. Sângele se concentrează în abdomen pentru a ajuta la digestie, iar acest proces duce la hipoxie cerebrală și coronariană, adică lipsa de oxigen la nivelul creierului și al inimii, ceea ce poate duce la accidente vasculare", a explicat profesorul Ciurea în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Prof. dr. Vlad Ciurea: Dacă simțiți că ați mâncat puțin mai greu, plimbați-vă

Totodată, medicul atrage atenția asupra faptului că trebuie să ținem cont de faptul că alimentele bogate în calorii și zaharuri pot provoca fluctuații mari ale glicemiei, iar aceste variații pot influența negativ sănătatea creierului, fiind creat un mediu propice pentru dezvoltarea problemelor cognitive pe termen lung. Astfel, prof. dr. Vlad Ciurea spune că mișcarea este foarte importantă atunci când observăm că am mâncat mai mult.

"Își pune amprenta imediat asupra creierului pentru că este o cantitate foarte mare, o alimentație foarte calorică, foarte plină de calorii și de aceea își pune amprenta. De aceea vă rog, dacă simțiți că ați mâncat puțin mai greu, plimbați-vă. Nu vă duceți direct la pătuț să faceți nani că atunci se depune totul și nu avem ce să facem. Ăn această perioadă crește burtica și ajungem "burtă mare - creier greu". (...) Apar accidentele vasculare, fie că vrem, fie că nu vrem. Suntem deshidratați că am băut numai alcool și alte lucruri, nu am băut apă, care este atât de importantă, am mâncat foarte mult, sângele s-a dus jos spre abdomen, spre intestin și acest organ minunat nu mai are lichidul, fluidul - apa - și atunci apare închiderea vaselor, exact cum se întâmplă și cu râurile noastre în perioada de secetă. Trebuie să prevenim", a mai zis medicul.

Astfel, pentru un nou an plin de sănătate și energie, medicul recomandă un echilibru între alimentație, odihnă și o gândire pozitivă:

"Toate visele să ni le împlinim. (...) Toate bolile se produc în perioada depresivă, nu în perioada optimistă", a mai spus acesta.

