Mama tânărului de 19 ani care a pierit la bordul submersibilului Titan i-a cedat locul fiului său

Printre cele cinci persoane care au murit după ce submersibilul a făcut implozie în timpul unei călătorii organizate pentru vizitarea epavei Titanicului s-au aflat şi Suleman Dawood, în vârstă de 19 ani, şi tatăl său Shahzada.

Christine Dawood a declarat pentru BBC că fiul său fusese dezamăgit că nu avea vârsta necesară pentru a-i însoţi în excursia iniţială, programată înainte de pandemie. "Trebuia să ne scufundăm eu şi Shahzada", a spus ea. "Eu am renunţat şi i-am oferit locul lui Suleman pentru că şi-a dorit foarte mult să meargă", a adăugat Christine Dawood.



Întrebată cum se simte în legătură cu această decizie ea a spus: "Haideţi să sărim peste asta".



Christine Dawood a declarat că "amândoi erau foarte încântaţi", iar fiul ei îşi luase la bord un cub Rubik deoarece intenţiona să doboare un record mondial. Ea a spus că lui Suleman îi plăcea atât de mult faimosul cub încât îl lua cu el peste tot şi reuşea să îl rezolve în 12 secunde, spre uimirea privitorilor. "El a spus: 'O să rezolv cubul Rubik la 3.700 de metri sub nivelul mării lângă Titanic", a povestit mama tânărului.



Membrii familiei s-au îmbarcat pe vasul Polar Prince, nava suport a sumbersibilului, la 16 iunie, visând la călătoria vieţii lor, potrivit Agerpres. Christine Dawood şi fiica sa, Alina, în vârstă de 17 ani, se aflau erau încă pe vas când a sosit vestea că se pierduse legătura cu Titan.



"Cu toţii am crezut că vor apărea, aşa că şocul a fost întârziat cu aproximativ zece ore. (...) După ce momentul în care ar fi trebuit să revină la suprafaţă a trecut, au apărut şocul adevărat - mai degrabă îngrijorare decât şoc - şi senzaţiile rău prevestitoare", a spus ea.



"Ne-am făcut o mulţime de speranţe, cred că acesta a fost singurul lucru care ne-a ajutat să trecem prin asta, pentru că speram şi vorbisem despre lucrurile pe care le pot face piloţii, cum ar fi să arunce greutăţi; sunt atât de multe acţiuni pe care oamenii de pe un submarin le pot întreprinde pentru a ieşi la suprafaţă", a adăugat Christine Dawood.

Când s-a instalat panica

Ea a spus că "şi-a pierdut speranţa" la trecerea celor 96 de ore de la momentul în care soţul şi fiul ei se urcaseră în submersibil, ceea ce indica faptul că rămăseseră fără oxigen. Atunci a trimis un mesaj membrilor familiei ei spunându-le că era "pregătită pentru ce era mai rău".



Fiica ei a rezistat ceva mai mult, a spus ea, până la primirea apelului de la Paza de Coastă a SUA care anunţa că fuseseră găsite resturi.



Familia s-a întors sâmbătă în oraşul St John's din Newfoundland, Canada, iar duminică a avut loc o slujbă de înmormântare pentru Shahzada şi Suleman.



Christine Dawood a declarat că intenţionează să continue munca soţului ei. "El a fost implicat în atât de multe lucruri, a ajutat atât de mulţi oameni şi cred că Alina şi cu mine ne dorim cu adevărat să continuăm această moştenire", a spus ea.



De asemenea, ea şi fiica ei au promis că vor încerca să înveţe să rezolve cubul Rubik în memoria lui Suleman. "Alina şi cu mine am zis că vom învăţa să rezolvăm cubul Rubik. Va fi o provocare pentru noi pentru că nu ne pricepem deloc la asta, dar o să învăţăm", a declarat Christine Dawood.



Shahzada Dawood, în vârstă de 48 de ani, şi fiul său Suleman făceau parte dintr-o familie care a fondat unul dintre cele mai de succes imperii industriale din Pakistan. Omul de afaceri britanic Hamish Harding, în vârstă de 58 de ani, se afla de asemenea în submersibilul deţinut de compania americană OceanGate Expeditions, al cărei patron, Stockton Rush, era şi el la bord, alături de fostul scafandru şi soldat de marină francezul Paul-Henri Nargeolet (77 de ani).



Pentru 250.000 de dolari, ei s-au angajat într-o explorare a rămăşiţelor unuia dintre cele mai mari dezastre maritime ale secolului XX, scufundarea Titanicului.



Paza de Coastă a SUA şi organizatorul expediţiei au anunţat joi că pasagerii submersibilului dispărut duminică au murit în "implozia catastrofală" a dispozitivului.



Titan, cu o lungime de aproximativ 6,5 metri, s-a scufundat duminică şi urma să reapară şapte ore mai târziu, însă contactul cu acesta s-a pierdut la mai puţin de două ore de la plecare.



Paza de Coastă a Statelor Unite a lansat o anchetă pentru a investiga cauzele ce au dus la implozia unui submersibil în urma căreia cinci persoane au murit în timpul unei scufundări spre epava veche de un secol a transatlanticului Titanic, au anunţat duminică oficialii americani. Anunţul a fost făcut la o zi după ce Comisia pentru Siguranţa Transporturilor din Canada a precizat că va realiza o anchetă proprie despre implozia submersibilului Titan, un vehicul ce a ridicat o serie de întrebări despre natura nereglementată a unor astfel de expediţii.

