Lumea aproape și-a epuizat rezervele de petrol. Prețurile carburanților, sub presiune. "Refacerea stocurilor ar putea dura ani"

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Lumea și-a consumat aproape întreaga rezervă de urgență de petrol, avertizează reprezentanți ai industriei.

Cantitatea de petrol stocată, accesibilă pieței globale, este în scădere, au declarat reprezentanți ai industriei la un forum organizat la Londra săptămâna aceasta, ceea ce fragilizează piața și pune mai multă presiune pe creșterea prețurilor.

Unde au dispărut rezervele de petrol

Guvernele și companiile energetice au extras petrol din rezervele de urgență pentru a reduce presiunea asupra unei piețe petroliere globale care se confruntă în acest an cu perturbări fără precedent ale aprovizionării, provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

"Mai puțin de 6 miliarde de barili de stocuri comerciale rămân astăzi, marea majoritate nefiind practic disponibilă, așa că sistemul este deja tensionat", a declarat Amin Nasser, CEO al companiei petroliere de stat din Arabia Saudită, Saudi Aramco, la Forumul de Informații Energetice din Londra, scrie Reuters.

Peste 1 miliard de barili de petrol au fost eliberați în principal din stocurile comerciale terestre de la începutul crizei din Orientul Mijlociu din acest an, aceasta fiind ultimul instrument major disponibil, a declarat Nasser.

IEA va elibera 100 de milioane de barili de țiței și motorină

Agenția Internațională pentru Energie (IEA), organismul de supraveghere a petrolului din Occident și coordonatorul rezervelor petroliere strategice, se pregătește să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și motorină pentru a ajuta la atenuarea prețurilor motorinei, dar nu este clar dacă o parte din acest total va include volume din prima sa eliberare record de 400 de milioane de barili din martie, care nu ajunseseră încă pe piață.

"A fost nevoie de multe negocieri, dar este vorba de 100 de milioane. Stocurile ating un nivel de stres. Doar 10% sau mai puțin sunt disponibile, de aceea se luptă cu 100 de milioane de barili", a spus Nasser despre decizia AIE.

Cererea mondială de petrol este de aproximativ 102 milioane de barili pe zi, potrivit AIE.

Pierderea rezervelor de combustibil ale pieței petroliere a fragilizat piața, a declarat marți Mike Wirth, CEO al Chevron, adăugând că acest lucru a dus la creșterea prețului minim al petrolului.

Refacerea stocurilor de petrol ar putea dura ani

Tulburările de pe piața petrolului vor continua și anul viitor, au declarat directorii la conferința de luni, deoarece "refacerea stocurilor ar putea dura ani de zile, pe lângă satisfacerea cererii globale".

Nu tot petrolul depozitat poate fi utilizat imediat din cauza unor factori operaționali, precum cantitățile rămase pe fundul rezervoarelor sau petrolul aflat în conducte, precum și a unor factori politici, cum ar fi regulile guvernamentale care stabilesc niveluri minime pentru stocurile de urgență.

Există o cerere uriașă pentru a construi stocuri suplimentare în întreaga lume, a adăugat Nasser. CEO-ul Kuwait Petroleum Corporation, Shaikh Nawaf Al-Sabah, a declarat că firma sa își propune să dezvolte stocuri la nivel intern și la rafinăriile sale de peste mări.

Lumea se bazează pe exporturile maritime de petrol care vin din Orientul Mijlociu "pentru a menține echilibrul pe măsură ce trecem prin iarnă, deoarece nu mai există stocuri de golit în Occident", a declarat Russell Hardy, CEO al traderului de mărfuri Vitol.

O posibilă "baie de sânge" pe piața gazelor

Stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol a SUA sunt la cel mai scăzut nivel din octombrie 1982, conform datelor Departamentului Energiei.

Stocurile de gaze naturale sunt, de asemenea, epuizate, ceea ce face ca prețurile să fie vulnerabile la creșteri bruște. O iarnă rea ar putea duce la o "baie de sânge" pe piața gazelor în primul trimestru al anului 2027, dacă stocarea atinge niveluri minime, a declarat directorul general al Petronas, Tengku Muhammad Taufik. În urmă cu două săptămâni, prețul petrolului a sărit peste 100 de dolari pe baril.

OPEC+ menține producția de petrol în noiembrie

Precizăm în acest context că OPEC+ a anunțat că nu va crește producția de petrol în noiembrie. Decizia a fost luată duminică, în cadrul unei reuniuni online a celor șapte membri principali ai grupului: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman. Țintele de producție pentru luna noiembrie rămân la nivelul actual.

În practică însă, mai multe state producătoare din zona Golfului pompează mai puțin petrol decât nivelurile stabilite prin cotele oficiale, scrie Economedia.

Ce înseamnă pentru șoferii din România

Pentru șoferii români, decizia OPEC+ vine într-un moment în care prețurile carburanților sunt deja ridicate. OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat marți dimineață prețul benzinei vândute în stațiile Petrom și OMV.

Majorarea de preț a fost de 6 bani pe litru, atât în stațiile Petrom, cât și în stațiile OMV, și a venit la doar trei zile de la precedenta scumpire, când prețurile au crescut tot cu 6 bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste ieri între 10,11 şi 10,17 lei, iar un litru de benzină premium a costat între 10,59 şi 10,74 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas neschimbate. Marți, un litru de motorină standard a costat între 10,91 şi 10,97 lei, un litru de motorină premium a costat între 11,76 şi 11,88 lei, iar un litru de GPL a costat între 4,67 şi 4,7 lei.

Și asta nu este tot. Pe lângă combustibilul mai scump, românii trebuie să se pregătească de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, marţi, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.