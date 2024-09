Ionuț Lenghel a câștigat popularitate pe YouTube cu vlogul său de divertisment „Îmi place să mănânc”. În prezent, tânărul din Oradea se bucură de atenția a peste 250.000 de abonați, iar videoclipurile sale au strâns sute de mii de vizualizări de când a apărut prima dată în online.

Sâmbătă, la mai puțin de trei zile după ce a deschis Shaorma Nation în Oradea, local la care zilnic se făcea o coadă lungă de zeci de metri încă de la orele dimineții, vloggerul a anunțat că a decis să se retragă din această mică afacere.

„Oficial am ieșit din Shaorma Nation. De ce am ieșit? Din cauza stresului”, a explicat el.

„Pentru mine a fost o perioadă foarte stresantă. O lună a fost haos. Faptul că locația aia e mică, din cauza asta am eu stresul ăsta și îmi dădeam seama că lucrez greu cu locația aia. Sunt tot felul de probleme și cam asta a fost”, a spus el într-un videoclip pe YouTube.

Lenghel a explicat și de ce a așteptat întâi ca șaormeria să fie inaugurată și nu a ieșit înainte din schema afacerii:

„Am zis că aștept deschiderea, că vedem cum funcționează și poate mi-ar trece din stres. Cam asta a fost ideea. Am deschis, stresul nu s-a redus și atunci am venit cu propunerea asta ca eu să ies, să-mi cedez partea în mod gratuit. Adică eu pierd toată investiția inițială și am liniște și pot dormi. Nu a fost niciun fel de ceartă, eu am venit cu propunerea asta. Știu că e posibil să mă afecteze pe viitor, pe anumite domenii, dar mi-am dat seama că atât timp cât stau în Shaorma Nation, tot timpul stresul acesta ar fi cu mine. Și eu cum am zis, vreau să mai călătoresc, să fac videoclipuri”, a mărturisit Lenghel.

Șaormeria nu se va închide, susține acesta.

„Șaormeria va continuă fără mine, nu a dat faliment, nu se închide. Logoul meu rămâne acolo. Nu m-am certat cu nimeni, nu aș vrea să existe speculații. Am renunțat și la investiția inițială, sunt niște bani pe care i-am pierdut, dar îmi asum”, le-a comunicat vloggerul abonaților de pe YouTube.

Comentariile au început să curgă, la scurt timp după anunț: "Nu-ți place munca, este?", "Păcat, aș fi mâncat șaorma de la tine în fiecare zi", "Lasă că-ți faci tu singur șaormerie, fără asociați", "E schemă de marketing, cât să-l promoveze pe unul prin numele lui" - sunt doar câteva din miile de reacții în online.

Cine este omul din spatele "Îmi place să mănânc"

Ionuț Lenghel a început să posteze pe YouTube pe canalul său "Îmi place să mănânc" în anul 2019. De atunci, a câștigat popularitate datorită conținutului său de divertisment, concentrat în principal pe mâncare și experiențe culinare.

La un moment dat a început să se concentreze pe călătorii în afara țării, expediții în timpul cărora a încercat mâncăruri tradiționale din Asia și Europa în fața camerei de luat vederi și a comentat fiecare meniu în parte și fiecare mic dejun servit la hotel, în stilu-i comic caracteristic, spre deliciul "publicului".

Canalul său a strâns un număr considerabil de abonați, ajungând la aproximativ 258.000 de urmăritori.

Ionuț este apreciat pentru stilul său autentic și amuzant, combinând pasiunea sa pentru mâncare cu un umor accesibil. De-a lungul timpului, videoclipurile sale au obținut sute de mii de vizualizări, ceea ce l-a transformat într-o figură influentă pe scena YouTube-ului românesc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News