Îți mai amintești de Așchiuță? Ce se mai știe despre Daniela Anencov, actrița care a dat viață celei mai îndrăgite păpuși din comunism

Cu un palmares impresionant de momente artistice prin care obișnuia să transmită mereu căldură și stare de bine în inimile a milioane de copii și părinți, Daniela Anencov, cunoscută ca „mama” lui Așchiuță, a luminat scenele teatrelor Ion Creangă și Excelsior ani de zile, aducând zâmbete și bucurie în în jur. Pe lângă păpușa Așchiuță, clovnul Hapciu din “Ba da, Ba nu!”, pe care l-a interpretat legendar, a făcut parte din amintirile de neuitat ale multor generații.

Tinerețe fără bătrânețe

Pe data de 19 ianuarie, anul acesta, Daniela Anencov a împlinit 82 de ani. Deși, după buletin, actrița a intrat deja în categoria bunicuțelor, Daniela a rămas aceeași fire jovială, pozitivă, plină de optimism, o povestitoare de neîntrecut și o prezență dulce pentru cei mici, în special, chiar și peste hotare.

Chiar dacă trăiește în prezent la Paris, departe de lumina reflectoarelor și de publicul care a iubit-o și a urmărit-o ani la rând, Daniela Anencov revine des în România, aducând cu ea aceeași bucurie și aceleași emoții pe care le transmitea dincolo de ecran în trecut.

„Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrastiați pe două continente: la Paris – fiul Andreei, față cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât 3 nepoți, de la Alexana, fata să cea mică. În rest – dacă mai ramâne vreun rest! – Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri”, a spus Marina Almășan, după ce a întâlnit-o pe Daniela Anencov, în Orașul Luminilor.

Pandemia a prins-o în Paris

Buna ei prietenă Marina Almășan a luat legătura cu îndrăgita actriță și în 2020. Daniela i-a povestit, într-un interviu la distanță, cum "îndură" pandemia în Paris.

„Marina Almășan : – Ce-ar spune, oare, clovnul Hapciu (personaj din emisiunea "Ba da, ba nu"), dacă s-ar întâlni fața-n față cu Coronavirusul ?

Daniela Anencov : – “Esti urât de toată lumea, nu te vreau ! Nu mi-e frica de tine ! Am credință, curaj si umor ! Hai… hapciu de-aici!!!” (sursa)

Daniela Anencov a mărturisit că nu apucă să se plictisească. „Citesc, ascult, vizionez, gătesc și aștept ora 20.00! Ca și vecinii, ieșim la fereastră și aplaudăm. Mă ia valul de emoție și de solidaritate, aplaud și strig BRAVO, pentru toate cadrele medicale implicate un bătălia cu moartea.”, mărturisea actrița în martie 2020.

Un moment memorabil din arhiva TVR, pentru nostalgici, aici:

