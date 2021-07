Italia - Spania. Echipele probabile şi ultimele informaţii înaintea semifinalei de foc a EURO 2020

La EURO 2008, în sferturile de finală, Spania învingea Squadra Azzurra cu 4-2 la loviturile de departajare, la Viena, după ce scorul fusese egal, 0-0, la finalul celor 120 de minute.



În 2012, cele două echipe s-au întâlnit chiar de două ori, mai întâi în grupă, scorul fiind egal, 1-1 (la Gdansk), prin golurile marcate de Fabregas, respectiv Di Natale, iar apoi în finală, la Kiev, ibericii câştigând cu 4-0, prin golurile reuşite de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres şi Juan Mata.



Spania şi Italia au fost adversare şi al EURO 2016, în sferturi, pe Stade de France, Italia câştigând prin golurile lui Chiellini şi Graziano Pelle. De la duelul de acum cinci ani, în echipa Italiei se mai regăsesc Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi şi rezerva Lorenzo Insigne, în timp ce David de Gea, Jordi Alba, Sergio Busquets şi Alvaro Morata din actualul lot au evoluat pentru Spania.



La EURO 2020, Italia a dispus în sferturi de Belgia cu 2-1, înregistrând a 15-a sa victorie consecutivă la Campionatul European (preliminarii şi turneu final), depăşind performanţa de 14 succese consecutive deţinută alături de Germania şi Belgia, potrivit UEFA.



S-au jucat 37 de meciuri directe între cele două echipe naţionale, fiecare având 11 victorii, în timp alte 15 partide s-au încheiat la egalitate.



Eşecul suferit de spanioli la EURO 2016 este singurul din ultimele şapte meciuri directe (două victorii pentru iberici şi patru egaluri).â



De notat că Italia şi Spania se vor mai înfrunta o dată anul acesta, pe 6 octombrie, la Milano, în semifinalele Ligii Naţiunilor.



În semifinalele EURO, Italia are trei victorii şi un eşec: în 1968 a remizat cu URSS, 0-0, dar s-a calificat în finală după ce s-a dat cu banul, în 1988 a pierdut în faţa URSS (0-2), în 2000 a câştigat cu 3-1 la loviturile de departajare în faţa Olandei, iar în 2012 a învins Germania cu 2-1.



Pentru Italia este a zecea participare la un turneu final de Campionat European şi a şaptea consecutivă. Azzurri au un titlu european, obţinut în 1968, pe teren propriu, iar de două ori au pierdut finala, în 2000 (în faţa Franţei) şi în 2012 (în faţa Spaniei).



Spania a ieşit victorioasă în toate cele patru semifinale de EURO pe care le-a jucat: 2-1, după prelungiri, cu Ungaria, în 1964, 5-4, la loviturile de departajare, cu Danemarca, în 1984, 3-0 cu Rusia, în 2008, 4-2 la loviturile de departajare, cu Portugalia, în 2012.



Spaniolii joacă la a şaptea ediţie consecutivă de EURO şi au trei titluri în palmares, obţinute în 1964, 2008 şi 2012.



Spania a devenit, la EURO 2020, prima echipă care a marcat câte cinci goluri în două meciuri consecutive la o ediţie de Campionat European, după 5-0 cu Slovacia în ultimul meci din grupă şi 5-3 cu Croaţia, după prelungiri, în optimi.



Italia a ajuns la 13 victorii consecutive în urma succesului contra Belgiei, din sferturi (2-1), însă Austria a pus capăt în optimi altei serii remarcabile a Squadrei Azzurra, cea a meciurilor consecutive fără gol primit, oprită la 11. Italia e neînvinsă de 33 de partide consecutive (27 victorii, 5 egaluri), ultimul său eşec datând din 10 septembrie 2018, 0-1 cu Portugalia, la Lisabona, în Liga Naţiunilor.



Selecţionerul Roberto Mancini i-a folosit pe 25 dintre cei 26 de jucători pe care îi are la dispoziţie la EURO 2020, excepţia fiind portarul Alex Meret.



Italia l-a pierdut pe fundaşul stânga Leonardo Spinazzola, accidentat grav, astfel că în flancul stâng va fi titularizat Emerson Palmieri.



Spania este echipa cu cele mai multe goluri marcate la EURO 2020, 12, cu unul mai mult decât Italia şi Danemarca. Dintre aceste 12 goluri, trei sunt autogoluri ale adversarilor. Spania deţine cea mai bună posesie de la acest turneu (67,2%) şi are cea mai mare acurateţe a paselor (89,4%).



Selecţionerul spaniol Luis Enrique are un singur semn de întrebare, starea de sănătate a lui Pablo Sarabia (probleme la aductorul drept), marcator contra Slovaciei şi Croaţiei. Locul său ar putea fi luat de Dani Olmo sau de Mikel Oyarzabal, doi reprezentanţi ai noului val.



Arbitrul german Felix Brych a fost desemnat de UEFA să conducă prima semifinală a turneului final EURO 2020 la fotbal, care va opune echipele Italiei şi Spaniei, marţi, la Londra, de la ora 22:00, relatează EFE.



Arbitri asistenţi au fost desemnaţi conaţionalii Mark Borsch şi Stefan Lupp. Al patrulea oficial a fost delegat rusul Serghei Karasev, în timp ce arbitru asistent de rezervă va fi un alt rus, Igor Demeşko.



Arbitrul video, Marco Fritz, şi arbitrii asistenţi video, Christian Dingert, Christian Gittelmann, Bastian Dankert, sunt de asemenea germani.



Brych, care va împlini 46 de ani pe 3 august, este arbitru internaţional din 2007, primul său meci inter-ţări fiind Luxemburg - România 0-2, din preliminariile EURO 2008.



Echipele probabile:

Italia: 21. Gianluigi Donnarumma - 2. Giovanni Di Lorenzo, 19. Leonardo Bonucci, 3. Giorgio Chiellini (căpitan), 13. Emerson Palmieri - 18. Nicolo Barella, 8. Jorginho, 6. Marco Verratti - 14. Federico Chiesa, 17. Ciro Immobile, 10. Lorenzo Insigne. Selecţioner: Roberto Mancini.

Spania: 23. Unai Simon - 2. Cesar Azpilicueta, 24. Aymeric Laporte, 4. Pau Torres, 18. Jordi Alba - 8. Koke, 5. Sergio Busquets (căpitan), 26. Pedri - 11. Ferran Torres, 7. Alvaro Morata, 19. Dani Olmo (sau 21. Mikel Oyarzabal). Selecţioner: Luis Enrique.