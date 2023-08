"Își dorește să controleze orice mișcare". Ioan Cărmăzan spune că nu poate face un film despre Sergiu Nicolaescu din cauza văduvei sale: "Am fi avut și actorul - Dan Bittman"

"Toată chestiunea s-a împotmolit atunci când am descoperit că brandul Sergiu Nicolaescu a fost luat, pe persoană fizică, de către soția sa, Dana Nicolaescu. Or, dumneai nu acceptă nici astăzi să nu aibă un cuvânt de spus asupra scenariului sau producerii unui film artistic dedicat regizorului Sergiu Nicolaescu”, a declarat Ioan Cărmăzan pentru cancan.ro.

"Niciun scenarist, regizor sau producător nu va permite"

"Când i-am înțeles logica sa, am încercat să aflu în baza cărei calificări profesionale dorește să avizeze scenariul și producerea unui asemenea film. Fiindcă lumea știe că nu are pregătire în materie. Mi-a replicat că a fost producătoare la Casa de Filme a soțului ei, dar și că legea îi permite așa ceva. Ea își dorește să controleze orice mișcare! În aceste condiții, șansele de realizare a unui film dedicat lui Sergiu Nicolaescu, fie el artistic sau documentar, sunt egale cu zero. Fiindcă niciun scenarist, regizor sau producător nu va permite o asemenea cenzură, o asemenea intervenție în munca sa!”, mai spune președinte UARF.

"Chiar Sergiu Nicolaescu mi-a sugerat asta"

Legea ar trebui sancționată, ca să nu se mai repete accidente ca cel legat de acest caz. Sergiu Nicolaescu merită oricând un film artistic, fiindcă viața lui poate fi oricând ecranizată, dar nu putem face asta fiindcă se opune cineva. Am fi avut și actorul pregătit să ducă compoziția. Este vorba despre cunoscutul solist Dan Bittman. Cred că aș fi reușit să-l conving să joace acest rol, așa cum am făcut cu ani în urmă. Chiar Sergiu Nicolaescu mi-a sugerat asta, spunându-mi că e uimit cât de bine seamănă tatăl lui Dan Bittman cu el însuși, dintr-o anumită perioadă a vieții sale”, a declarat Ioan Cărmăzan.

Regizorul Sergiu Nicolaescu a decedat în 3 ianuarie 2013, în urma unor complicații cardiace și pulmonare.

Despre Sergiu Nicolaescu

Sergiu Nicolaescu s-a născut în 13 aprilie 1930, la Târgu-Jiu. La vârsta de cinci ani a plecat din oraşul natal împreună cu familia, care şi-a stabilit reşedinţa la Timişoara, oraşul în care marele regizor a copilărit. A făcut ultimele patru clase de liceu în doi ani, iar în 1948, la terminarea liceului, a intrat la trei facultăţi: Belle Arte, Politehnică şi Şcoala de Ofiţeri de Marină. A absolvit Politehnica în 1952, devenind inginer, meserie pe care a practicat-o la Studioul Al. Sahia până în 1965, intrând astfel în lumea filmului, potrivit cinemagia.ro.

Eram inginer, am intrat foarte de tânăr în cinematografie, la 24 de ani, ca inginer, (...) mi-a plăcut această nouă lume. Eu am pornit, de fapt, pe un alt gen, filme de artă, scurtmetraje fără dialoguri la studiourile Sahia, unul dintre ele a ajuns chiar şi la Cannes, şi după aceea, timp de zece ani, am văzut la Paris filmul, în perioada Crăciunului, mărturisea regizorul într-un interviu acordat Agerpres, în 2010.

Debutul în lungmetraj cu Dacii (în coproducţie cu Franco-London-Film, 1966), în care a şi jucat, s-a dovedit a fi un mare succes românesc, ajungând să fie difuzat şi în străinătate.

De-a lungul carierei, a abordat o largă arie tematică şi de gen (inclusiv filmul de actualitate, serialul de televiziune, comedia, drama psihologică, filmul biografic), însă certa sa vocaţie se dovedeşte a fi superproducţia de inspiraţie istorică şi filmul de acţiune. Începând cu anul 1990, a fost directorul Studioului de creaţie Star 22.

Din filmografia sa amintim: Dacii (1967), Mihai Viteazul (1971), Cu mâinile curate (1972), Chemarea aurului (1973), Nemuritorii (1974), Un comisar acuză (1974), Accident (1976), Osânda (1976), Pentru patrie (1978), Nea Mărin Miliardar (1979), Revanşa (1978), Ultima noapte de dragoste (1979), Capcana mercenarilor (1981), Wilhelm Cuceritorul (serial TV, 1981), Ringul (1983), Ciuleandra (1984), Noi, cei din linia întâi (1985), Francois Villon - poetul vagabond (1987), Mircea (1988), Coroana de foc (1990), Oglinda - Începutul adevărului (1993), Punctul zero (1995), Triunghiul morţii (1999), Orient Expres (2004), 15 (2005), Supravieţuitorul (2008), Carol I (2009), Poker (2010, cea de-a doua comedie din cariera sa regizorală, după Nea Mărin Miliardar), Ultimul corupt din România (2012).

Sergiu Nicolaescu a debutat în comedie cu Nea Mărin Miliardar (1979), după un scenariu semnat de scriitorul Vintilă Corbul. Din distribuţie făceau parte Amza Pellea, Stela Popescu, Vasilica Tastaman, Jean Constantin, Draga Olteanu Matei, Sebastian Papaiani. Pelicula a fost vizionată de peste 14,6 milioane de spectatori români.

''Poker a fost filmat în 26 de zile şi este o adaptare a piesei de teatru cu acelaşi nume a scenaristului Adrian Lustig. Sergiu Nicolaescu a reuşit să aducă în sălile de cinema un număr impresionant de spectatori, în week-end-ul de lansare (9-11 aprilie 2010), Poker fiind vizionat de 7.182 de spectatori.

Cel din urmă film al lui Sergiu Nicolaescu, "Ultimul corupt din România", o continuare a peliculei "Poker", a avut premiera în februarie 2012. Filmul a avut, în acelaşi an, 13.195 de spectatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News