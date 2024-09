Irina Rimes, declarații rare despre povestea de iubire dintre ea și Killa Fonic: El se supără. Îmi pare rău să vă dezamăgesc - VIDEO în articol

Irina Rimes a venit în sfârșit cu o reacție după ce mult timp fanii au alimentat zvonuri potrivit căreia între ea și Killa Fonic ar mai exista ceva, iar povestea lor de iubire nu ar fi, de fapt, încheiată. Într-un video postat pe TikTok, vedeta încearcă să clarifice lucrurile și spune că s-a despărțit de Killa Fonic în urmă cu mult timp, iar acum are o relație în care este fericită.

În plus, Irina Rimesa dezvăluit că multe dintre melodiile ei despre care fanii credeau că sunt scrise pentru și despre Killa Fonic sunt, de fapt, despre un alt bărbat din viața ei.

"Câteodată mai deschid TikTok, mai dau scroll, ca orice om care a prins febra TikTok-ului, recunosc că uneori mă mai pierd câte o oră sau două în TikTok și dau de o grămadă de filmulețe. Mă distrez, desigur. Cred că vă dați seama despre ce filmulețe vorbesc. Îmi pică mie în fead că mă menționează lumea și mă rog... M-am gândit că este momentul să spun lucrul acesta ca să se liniștească toată lumea. Între mine și Killa Fonic nu este nimic, nu va fi niciodată nimic, de foarte mult timp nu mai este nimic. Eu sunt într-o relație frumoasă cu un tânăr francez și sunt foarte bine în relația care sunt. Până să fiu cu tânărul francez am fost într-o altă lungă relație despre care am scris foarte mult, așa că foarte multe lucruri pe care le credeți voi că le-am scris pentru Killa Fonic nu sunt pentru Killa Fonic, îmi pare rău să vă dezamăgesc.

Irina Rimes: Nu vă duceți cu bandane la concertele lui Killa Fonic

În plus, am văzut mai multe filmulețe în care el se supără că mergeți la el la concerte cu bandane și baloane. Nu vă duceți. În primul rând, "Bandana" nu este despre el, "Bandana" este piesa mea. Eu mă bucur de bandane, eu strâng bandane pentru că "Bandana" este o piesă care face parte din repertoriul meu, e o piesă care mă reprezintă, e o piesă care povestește un moment din viața mea și pentru mine ea înseamnă ceva. Mă bucur că veniți cu bandane și le strâng, iar la un moment dat voi face ceva cu ele, veți vedea, voi face un turneu și probabil voi folosi aceste bandane sau nu știu, poate că mă voi gândi la o chestie de binefacere. Voi la mine puteți să veniți cu bandane, e ok să veniți cu bandane.

E ok să veniți și cu baloane. Am zis odată la un concert că acel balon nu este decât un omagiu adus unei iubiri din care s-au născut foarte multă muzică și poate că trebuia să spun mai mult că acea iubire s-a terminat de foarte mult timp, dar ea a existat și a fost un lucru frumos. Eu îi aduc un omagiu și cânt piesele alea pentru că știu că și vouă vă plac, voi le știți pe de rost, îmi place să le cânt cu voi, dar veniți la mine la concert și faceți asta, nu faceți asta la concertul lui pentru că, într-adevăr, dacă el nu își dorește chestia asta mi se pare lipsit de respect și poate că într-adevăr ar trebui să încetați să alimentați acest val.

Eu înțeleg de ce vouă vă place acest subiect și, într-adevăr, este un subiect frumos, dar el nu mai este actual de foarte mult timp și dacă subiectul acesta poate răni pe cineva atunci e mai bine să nu-l alimentăm. Cam atât am avut de zis, aceasta va fi singura dată când am comentat ceva pe subiectul acesta, în rest nu mă veți auzi niciodată menționând numele lui. Nu vreau să alimentez și nu cred că e cazul să o faceți nici voi. De altfel vă iubesc și vă ador și abia aștept să ne vedem la concerte", a spus Irina Rimes într-un video postat pe TikTok.

