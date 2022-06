Ionuț Simionca (PMP): Autostrada Nordului putea fi construită dacă nu eram conduși de incompetenți

Într-o postare pe Facebook, Ionuț Simionca, secretarul general al Partidului Mișcarea Populară, și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care România încasează taxa pe valoare adăugată și cum pierderile ar fi putut ajuta la construirea de autostrăzi:

„Autostrada Nordului putea fi construită dacă nu eram conduși de incompetenți

Conform unui raport al Comisiei Europene, România #pierde cam o treime din încasările din TVA. Concret, acest lucru înseamnă că, în 2021, s-au încasat din TVA, 80 de miliarde de lei, cu aproximativ 40 de miliarde de lei mai puţin.

În condiţiile în care un kilometru de #autostradă costă între 30 şi 150 de milioane de lei, am arătat că, doar din pierderile din 2021, s-ar fi putut realiza între 266 şi 1.333 de kilometri de autostradă. În loc să mai inventeze taxe şi impozite noi, ministerele de resort ar trebui să vină cu măsuri de îmbunătăţire a gradului de colectare la bugetul de stat.

Nu doar că, în acest mod, nu am mai purta aceleaşi discuţii sterile despre modificările Codului Fiscal şi despre tot soiul de noi impozite asupra populaţiei, ci am avea şi bani în plus la bugetul de stat pentru spitale, autostrăzi, creşe şi alte investiţii“, a scris, pe Facebook, Ionuț Simionca.

PMP, scrisoare deschisă pentru Klaus Iohannis: Decizia de mărire a salariilor demnitarilor, cel mai ruşinos lucru

Ionuţ Simionca, secretarul general al PMP, îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea privind majorarea salariilor demnitarilor, în cazul în care aceasta ar ajunge pe masa sa.

"Fac un apel la dumneavoastră și vă solicit să retrimiteți spre reexaminare la Parlament proiectul de lege prin care toţi demnitarii, de la prefect, până la parlamentari și la Preşedintele României, primesc între 880 de lei şi 1.410 lei brut lunar în plus la salariu.

Decizia Parlamentului de mărire prin lege a salariilor demnitarilor este cel mai rușinos lucru făcut de politicieni în ultima perioadă, în contextul în care românii sunt tot mai săraci, de la o zi la alta, pe seama creșterii prețurilor la energie și a puseului inflaționist.

Printr-o manevră mișelească, mai precis prin introducerea unei erate la Legea 153 votată în Senat și Camera Deputaților, care prevede majorări de salarii pentru o parte din bugetari, politicienii momentului au inventat o portiță prin care să-și răsplătească clientela ce ocupă funcții de demnitate publică.

În timp ce românii sunt îndemnați să strângă cureaua și să înghită amarul prăbușirii nivelului de trai, politicienii egoiști nu au soluții la problemele țării, dar găsesc resurse să își mărească propriile lefuri.

Pornesc de la premisa că, prin introducerea în lege a prevederii legată de creșterea salariului Președintelui României, Parlamentul nu a făcut altceva decât să încerce să vă atragă într-o capcană.

Contez pe buna dumneavoastră credință și am speranța că veți acționa în interesul românilor, în sensul în care veți retrimite spre reexaminare la Parlament proiectul de lege prin care nu se măresc pensii, nici alocații, ci se măresc salariile demnitarilor.", a transmis, în urmă cu o săptămână, Ionuţ Simionca.

Eugen Tomac: Orice Guvern din Republica Moldova, când are probleme, sună la Bucureşti

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac apreciază că relaţia dintre România şi Republica Moldova este una foarte bună şi laudă declaraţiile făcute de Marcel Ciolacu la Chişinău.

"Trăim vremuri complicate. Este un război şi o agresiune asupra unui stat suveran, unde un popor a decis ce parcurs îşi doreşte şi a fost agresat nemilos şi total incorect. Aici cred că trebuie să vedem nu numai ce au făcut autorităţile, atât din Republica Moldova şi din România, dar mai ales ce au făcut cetăţenii, cât de mult s-au implicat în acest exod de refugiaţi. Cred că este un exemplu pentru toată Europa. Va trebui să ne implicăm în continuare, pare că există un război de durată şi un dictator care va fi greu să îşi redimensioneze dorinţele, care ne va afecta pe toţi. Este evident că cele două state trebuie să se ajute să depăşească aceste crize economice şi cetăţenii pe care îi reprezentăm astăzi trebuie ajutaţi să depăşească această perioadă cât mai repede. De fapt, reprezentăm două Parlamente a două state suverane, dar care trebuie să gândească (la fel n.r.), pentru că de simţit simţim la fel, şi să ducem mai departe toate proiectele pe care le aşteaptă oamenii de la noi”, a mai punctat Ciolacu.



În ceea ce priveşte sprijinirea militară a Republicii Moldova, în contextul în care este un stat neutru, Marcel Ciolacu a subliniat că România va contribui la securizarea frontierelor ţării vecine. „Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. Cât cunosc eu, Constituţia Republicii Moldova oferă o neutralitate. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, un lucru benefic pentru Europa. Aici este o zonă în care România ar trebui să se implice şi mai mult alături de Republica Moldova. Că să fiu mai exact, România este un scut pentru Republica Moldova şi aşa trebuie să fie”, a punctat Ciolacu.

Tomac: Orice Guvern de la Chişinău, când întâmpină dificultăţi, sună la Bucureşti

"Cred că președintele Ciolacu are dreptate. Republica Moldova a privit întotdeauna România ca un scut. Orice guvern responsabil de la Chișinău, atunci când întâmpină dificultăți, întâi sună la București, asta este realitatea pe care am trăit-o în ultimele trei decenii. Evident că comuniștii de la Chișinău, care sunt expresia idioțeniei în politică, nu văd că de 30 de ani de zile au prezență militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova – în schimb, încearcă orice declarație a unui oficial român să o interpreteze în sensul celor pe care le invocă acum (citește continuarea AICI).

