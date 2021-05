Ion Dichiseanu a murit. Actorul Vasile Calofir, mesaj emoționant: Nea Dichi, îmi pare foarte-foarte rău

"E foarte greu. S-au cam dus toți, să știți, s-au cam dus toți și asta ne creează o grea și apăsătoare suferință pentru că rămâne un gol între generații. Am avut șansa să interacționez, să îl văd la lucru. Rămânem așa, goi și cu ochii spre cer. Sunt foarte emoționat să știți. M-a luat prin surprindere total. Eu îl știu pe Ion Dichiseanu cu o glumiță mereu pregătită, cu o poveste și întotdeauna m-a uimit cum putea să țină minte date, nume locuri. Și elegant, întotdeauna era extrem de elegant. Era cu sacou alb, cu batistă, șarmant, adică la 80 și ceva de ani era o apariție. Intra pe terasă și ospătarii veneau: Maestre, maestre.

Excepționali. Ei sunt mari și în viață, dar și pe platou sau pe scenă. Nu ai cum, când vorbim despre talente atât de mari, lucrurile astea nu se pot despărți. Sunt momente grele pentru toți. Poate că și cei care nu l-au cunoscut personal încearcă așa un soi de suferință de la distanță, dar noi care am și interacționat, vă dați seama... Pe mine chiar mă apasă și sunt un om sincer. Nu am cum să zic în aceste momente doar cuvinte frumoasă. Nea Dichi, îmi pare foarte-foarte rău.", a declarat Vasile Calofir la RealitateaPlus.

Actorul Vasile Calofir a vorbit și despre cea mai frumoasă amintire pe care o are cu maestrul Ion Dichiseanu.

"Am fost odată, avea o reședință și cred că o mai are, undeva pe la Eforie sau la Neptun și eram într-o trecere pe acolo cu o gașcă de prieteni și am mers acolo că aveam de lăsat un pachet.. Ne-am dus și nea Dichi era la o masă mare în această reședință și m-a băgat din prima în seamă și mi-a zis: Tu ești actor. Ai carismă, ia vino încoace. M-a chemat, m-a prezentat acolo, erau tot felul de personalități. Am rămas oarecum șocat. Aceasta este o amintire foarte frumoasă, foarte vie. Am rămas șocat cum un om atât de mare pe care eu îl admiram, să mă bage în seamă, eram un copil. Sunt ani buni de atunci, dar mi-a rămas în suflet treaba asta. Am stat pre bune acolo, până seara, mi-a dat numărul lui de telefon să îl sun în caz că am nevoie. Dumnezeu să îl aibă în paza lui, a vindecat multe suflete."

Actorul Ion Dichiseanu s-a stins din viață astăzi. Acesta avea 87 de ani și ajunsese la spital după o infecție cu o bacterie ce i-a provocat o pneumonie bilaterală.

