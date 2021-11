În calitate de vicepreședinte al PMP, Ioana Constantin dă cărțile pe față, în direct la DCNewsTV. Interviul vine imediat după ce s-a luat decizia ca PNL să meargă alături de PSD mai departe, nu de USR. Astfel, pornesc negocierile pentru ceea ce în spațiul public a fost numit Guvernul USL 3.

Ia PMP electoratul anti-PSD al PNL?

Anterior deciziei ca PNL să demareze negocierile cu PSD, liderul liberal Daniel Fenechiu afirma că PNL, prin alianța cu PSD, pierde electoratul anti-PSD: ”Pierzi faptul că toate campaniile din 2019-2020 au mers pe antagonism vizavi de PSD și pe atacarea PSD. Să nu uităm că PSD era pentru mulți dintre colegii mei ”ciuma roșie”, era un partid care era nefrecventabil, cu care nu puteai face absolut nimic, și, da, pierzi electoratul anti-PSD din zona de dreapta.”

Jurnalistul Val Vâlcu este de părere că PMP ar putea atrage electoratul pe care-l pierde PNL: ”Electoratul care pleacă nu se duce direct la USR de la PNL, ci trece prin PMP, că alt partid de dreapta nu este.”

PMP, discuții cu PNL, la invitația lui Florin Cîțu

Pe de altă parte, într-un alt interviu, președintele PMP, Cristian Diaconescu, afirma că ”Am avut o discuție, într-adevăr, cu domnul Florin Cîțu, în ideea ca la un moment dat să deschidem dialogul. M-am întors la colegii de la partid spunându-le acest lucru și cerându-le aprobarea, pentru că eu sunt obișnuit să lucrez cu mandat. Este o chestiune de responsabilitate până la urmă. Dânșii au votat și am primit mandatul. Vreau acum să înțeleg ce dorește efectiv domnul Cîțu, dacă este o discuție privind aspecte de guvernare sau dacă este o discuție privind o cooperare de partid. Nu s-a pronunțat cuvântul fuziune, repet, nu am mandat de la colegii mei pentru așa ceva. Am și o părere personală, fuziune înseamnă dispariția partidului și nu cred că acest partid, în acest moment, ar trebui să lipsească de pe scena politică. Dar există alte posibilități de cooperare, poate o alianță, poate fi un sprijin, poate fi un pol de dreapta”.