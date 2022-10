Înjurături ca la ușa cortului la TV, dezvăluie Dani Oțil. ”Soția lui Horia Brenciu m-a făcut albie de porci”

Prezent în podcastul ”Aproximativ discuții” cu Gojira, Dani Oțil, realizator al emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, matinalul de la Antena 1, a dezvăluit că, în momentul în care a intrat în televiziune a avut un șoc. El spune că-n spatele camerelor nu există obișnuința de a vorbi frumos, ci obiceiul ca chiar și atunci când mesajul ar trebui să fie o rugăminte, acesta să conțină o înjurătură. ”Nimeni nu zice ”adu-mi și mie, te rog, fișele invitațiilor de mâine să le citesc”, zice ”adu-mi bip bip în fișele invitațiilor de mâine să îmi puncte puncte”. Tot timpul sunt semnele astea de punctuație” spune Dani Oțil.

El a dezvăluit și ce șoc a avut când a ajuns de la radio la TV.

Și Gojira a făcut propria dezvăluire, total neașteptată: ”O să zic și eu una din casă. Eu producătoare o am pe Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu. Am fost făcut albie de porci. Deci am auzit o pe Alice înjurând vreo trei minute încontinuu, fără să repete nicio înjurătură”.

Care este numele real al lui Dani Oțil

Credeați că mult prea cunoscutul Dani Oțil nu mai are nimic de ascuns, după atâția ani pe micile ecrane?

Ei bine, iată că acum s-a aflat numele prezentatorului de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Dani Oțil nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar cu toate că este prezent pe micile ecrane și spune foarte multe povești despre copilăria sa sau despre experiențele sale, puțini sunt cei care îi cunosc adevăratul nume sau, mai bine zis, numele complet. Gabriela Oțil, soția prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani, a fost cea care i-a dezvăluit cel de-al doilea prenume. Când Dani și Gabriela au aniversat un an de căsnicie, blondina a postat pe Instagram o amintire video, acolo unde se aude clar numele matinalului de la Antena 1. Numele său întreg este Daniel Zeno Oțil și chiar dacă el nu a făcut public asta niciodată, al doilea său prenume, Zeno, are o semnificație aparte

Prenumele Zeno vine de la grecescul Zeus, care în traducere înseamnă "aparținând lui Zeus", "Zeus", "divin". Numele Zeno este menționat atât în ​​calendare ortodoxe, cât și catolice.

Zeno este mai mult un introvertit, ste închis, este constant angajat în săpături de sine. Un om are cerințe crescute pentru sine și din aceasta nu este în mod constant mulțumit de rezultat. O astfel de atitudine față de sine îi oferă un stimulent pentru îmbunătățirea continuă de sine, dar, în același timp, îl face să fie neliniștit. Zeno este mai exigent pentru sine, iar cu alți oameni se arată a fi o persoană răbdătoare și pașnică.

Are o luptă pentru armonie și poate închide ochii mult timp, temându-se să-i supere echilibrul interior. Cu toate acestea, când răbdarea unui bărbat se încheie, este mai bine pentru el să nu fie prins. Zeno nu este înclinat să facă concluzii pripite, preferând să-l verifice de mai multe ori.

În circumstanțe obișnuite, Zeno este echilibrat și invariabil corect. El este extrem de rar într-o dispoziție agresivă, dar conține, în același timp, o mare forță mentală și fizică, pe care începe să o dezvolte pentru sine în copilărie. Zeno este, de asemenea, predispus la visul zilei. El își poate dezvolta cu ușurință abilitățile creative și muzicale și, într-un anumit set de circumstanțe, poate atinge înălțimi semnificative în acest sens.

Succesul pentru Zeno este o problemă de întâmplare. Dacă se înconjoară de oamenii potriviți, va putea să se ridice la un nivel de viață foarte ridicat.

Zeno este emoțional. Nu-i este greu să întâlnească pe nimeni. Mai ales ușor face contacte cu persoane de sex opus.

