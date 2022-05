Incidentul cu Mona Lisa mânjită de tort a ajuns deja în cultura pop. Au început să se fabrice și tricouri cu imaginea care face înconjurul lumii

Pentru cei care nu știu încă, un bărbat neidentificat, deghizat în bătrânică și aflat într-un scaun cu rotile, a aruncat cu o felie de tort în capodopera lui Leonardo da Vinci. Din fericire, piesa este protejată de un strat de sticlă antiglonț, care s-a dovesdit util și în astfel de situații.

„Gândiți-vă la Pământ. Gândiți-vă la Pământ, există oameni care distrug Pământul. Gândiți-vă la asta. Toți artiștii se gândesc la Pământ. De aceea am făcut asta. Gândiți-vă la planetă!”, a spus bărbatul, în timp ce era escortat de securitate.

Supranumitul tricou „Protect the Earth”, are scris, pe buzunarul frontal, în stânga, textul „A Piece of Cake”. Spatele articolului vestimentar are o imagine orizontală a Mona Lisei unsă cu glazură de tort.

„Un tricou foto care proiectează societatea modernă”, descrie #FR2 pe site-ul său. „Aruncarea unui tort în Mona Lisa nu protejează deloc Pământul, dar poți precomanda tricoul, în schimb.”

Cu un preț de 7.700 JPY (aproximativ 60 de dolari), tricou-ul este acum disponibil pentru precomandă pe site-ul #FR2.

Autorul gestului a fost imediat imobilizat. Carcasa de sticlă care protejează tabloul a evitat deteriorarea. Capodopera lui Leonardo a fost în mod repetat ţinta unor gesturi neplăcute, iar în 1911 a fost furată.

Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci a fost ţinta unui act vandalizator: un vizitator al Luvru a reuşit să mânjească cea mai faimoasă capodopera din istoria picturii cu o prăjitură cu frişcă.

Sticla care protejează tabloul a împiedicat deteriorarea pânzei. Poliţiştii l-au blocat imediat pe autorul gestului, care a avut loc sub privirile vizitatorilor care se înghesuiau, la acea oră, în sălile muzeului parizian. Oamenii au răspândit imediat imagini şi videoclipuri ale incidentului pe Twitter.

Cel care a comis gestul s-a apropiat de tablou într-un scaun cu rotile, purtând o perucă şi haine de damă, pentru a se deghiza.

Ascuns sub jachetă avea ceea ce părea o prăjitură cu frişcă. Gestul pare să fie de natură demonstrativă şi nu avea drept scop cauzarea de prejudicii operei de artă. Individul, înainte de a fi reţinut de gardieni, a împrăştiat trandafiri pe podea.

Tocmai datorită notorietăţii sale şi a faptului că este un simbol universal cunoscut, capodopera lui Leonardo a fost ţinta unor atacuri de mai multe ori: în 2009, un vizitator a aruncat în ea o ceaşcă de ceai care s-a izbit de geamul din sticlă.

În anii 1950, Mona Lisa a fost uşor avariată în două rânduri de doi atacatori care au aruncat în mai multe rânduri acid şi o piatră spre tablou.

Cel mai răsunător episod, însă, datează din 1911, când un imigrant italian în Franţa, Vincenzo Peruggia, a reuşit să fure pânza, ascunzând-o sub jachetă şi ducând-o în Italia. Peruggia a fost arestat când încerca să revindă Mona Lisa unui anticariat din Florenţa, notează Mediafax.

