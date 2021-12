Ilie Năstase: Se iau de mine că am o pensie specială. Am 1.400 lei!

„Am vorbit, ar trebui să vorbească mai mulți, pentru că nu se întâmplă nimic. Sunt aceleași personaje de atâția ani (n.r. în politică). Lucrurile nu se schimbă. Avem singura lege din lume în care noi ne vindem terenurile. Politicienii noștri nu sunt în stare să dea o lege în care să oprească treaba asta. Sunt multe lucruri care sunt în neregulă în țara aceasta!”, a spus Ilie Năstase, vineri după-amiază, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Pe mine mă deranjează că acești oameni sunt niște funcționari plătiți de noi, să ne facă nouă bine, și copiilor noștri, și ei își fac numai lor bine! (...) Imnul României nu mai există. Nu mai este important. Ei fac politică pentru ei! Pentru găștile lor, că sunt niște găști, altceva nu sunt. (...) Parada (n.r. de Ziua Națională) este făcută pentru români, pentru toți, de la copilul ăla mic, până la cei de vârsta mea. Acolo trebuiau puse niște steaguri, o tribună, ca să stea omul confortabil. O dată pe an nu putem să facem și noi asta?", a mai spus Ilie Năstase. „Fac legile pentru ei”, a reiterat acesta.

Ilie Năstase: Eu nu am nicio pensie specială!

„Acum, mai nou, se iau de mine că am o pensie specială. Eu nu am nicio pensie specială, am făcut trei ani în Parlament și nu am putut să iau pensie, nu am dus la capăt mandatul. În Armată am ieșit locotenent - colonel la pensie și am o pensie de 1.400 lei! Atât am eu! Și toată lumea zice că am sute de milioane... Mă critică la televizor, pe Facebook! Nu am!”, a spus Ilie Năstase la Antena 3.

Ilie Năstase a câștigat șapte titluri de Grand Slam, două la simplu, trei la dublu masculin și două la dublu mixt. Titlurile la simplu le-a câștigat la US Open în 1972 și la Roland Garros în 1973, după finale în care i-a învins pe Arthur Ashe, respectiv Nikola Pilic.

La dublu, Ilie Năstase și-a adjudecat primul Grand Slam din carieră, alături de Ion Țiriac, la Roland Garros în 1970, performanță urmată de succesele de la Wimbledon din 1973 și US Open în 1975, alături de Jimmy Connors.