Ilie Năstase, conectat la aparate. Ioana, soția sa: Îi voi fi alături. Se simțea rău înainte de plecarea în Turcia

Ioana Năstase, soția lui Ilie Năstase, a vorbit la Antena Stars despre calvarul prin care a trecut celebrul sportiv în ultimele zile și care este starea de sănătate a acestuia.

De când s-a întors din vacanța din Turcia, Ilie Năstase nu s-a simțit deloc bine, a fost infectat cu coronavirus și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din București.

Ioana Năstase a oferit primele declarații despre starea de sănătate a marele tenismen și a menționat că a fost o perioadă dificilă pentru ea deoarece nu și-a putut vizita soțul din cauza restricțiilor impuse, însă ține legătura cu medicii.

Ea a spus că Ilie Năstase a fost conectat la aparate, dar nu și pe oxigen. Soția fostului tenismen a declarat că Ilie Năstase va fi externat joi, iar în aceste momente este în continuare sub supravegerea medicilor la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș.

"Se simte foarte bine Ilie, o să-l externeze joi. E bine, îl văd deja pe cameră. El se simțea rău înainte de plecarea în Turcia, clar imunitatea lui a fost scăzută. E sub supraveghere, e ok, medicii sunt foarte buni, atât timp cât l-au pus pe picioare, e clar că e pe mâini bune. Din câte am înțeles, joi îi vor face iar analizele, să le compare. Sigur îl vor externa. Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. I-a monitorizat pulsul, toate cele. Eu nu mă pricep. A fost foarte dificilă perioada.

Mulți spun că puteam merge să îl vizitez. Nu este adevărat! Eu am luat legătura cu medicii. Nu am voie. M-aș fi dus. Noi avem mai multe apartamente la Constanța. El va fi lângă mine. Îi voi duce tot ce are nevoie. Îi voi fi alături cu orice, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars.

Ilie Năstase, nervos după informația că are COVID-19: Nu vă interesează!

Contactat de DC NEWS, Ilie Năstase a spus că nu comentează subiectul, pe care nu îl consideră o ştire. El nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia. Fostul sportiv s-a arătat deranjat de lipsa de interes faţă de alte persoane care sunt depistate pozitiv, dar ulterior a spus că motivul este că presa nu e interesată.

"Nu văd de ce este o ştire asta. De ce nu sunt întrebaţi şi alţii, sute, mii, care se infectează, cum se simt? Pentru că nu vă interesează, de asta", a transmis Ilie Năstase.

În plus, fostul tenismen a transmis că "puteţi scrie ce vreţi".

Recent, Ilie Năstase a fost într-o vacanţă la Istanbul cu soţia sa, însă la întoarcere, a simțit un disconfort și a efectuat testul COVID-19.