"Îi dăm plicul și asta e!". Daniela Gyorfi, supărată după nunta lui Alin Oprea: "Nu m-am distrat. Ce să mă distrez?!"

"Eu nu mă dusesem acolo ca mesean. Am așteptat ore întregi să cânt! Nu au apucat mai mulți să cânte, nu doar eu. Nici nașa Maria Dragomiroiu nu a cântat. Eu am venit special de la un spectacol de la Odobești. Eu nu m-am dus ca mesean, mă dusesem doar ca să cânt. Probabil că s-a decalat programul, nu știu ce s-a întâmplat!

Noi am venit de la cântări, eu am venit cu Cristi Dules și tot am așteptat până pe la 4-5 să cântam! Am stat cât am stat. Nu ai cum să stai la 30 de artiști să cânți. Nu știu dacă au fost chiar 500 invitați, eu nu am intrat să stau la masă. Am tot intrat, ieșit. Nu m-am distrat. Ce să mă distrez?!

"Îi dăm omului plicul și asta e!"

Noi am ajuns undeva la ora 1 noaptea. A vorbit George cu Axinte: "Du-te să montezi, să cânte Daniela!" Dar era coadă la cântat! Nu era să mă bag în față! S-a întârziat, au cântat niște baritoni. Au venit foarte mulți artiști, că Alin e colegul nostru. Eu am venit special pentru el ca să cânt, nu am vrut să stau la masă. Noi în weekend avem evenimente.

El ne-a dat invitația demult, el i-a zis lui George că vrea să vină Daniela să cânte. Weekend-ul acesta am avut multe evenimente. I-am zis lui George că, dacă nu ajung să cânt, îi dăm omului plicul și asta e!”, a povestit Daniela Gyorfi, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

"Au fost mulți artiști. Am înțeles că Medana a lansat o carte, s-a decalat programul total. Nu știu ce carte a lansat, poate că sunt poezii de dragoste și se leagă cu nunta. Poate a dat cărți, dar nu s-a ajuns la toți invitații. M-am bucurat mult că el și-a revenit, nu e ușor să divorțezi! Nu mai avea nici un ban“, a mai spus artista.

Ce spune Medana

"Artiștii au fost foarte mulți, așa de mulți că unii nu au mai apucat să cânte, din păcate! Mai aveam nevoie de opt ore de nuntă. Țin să le mulțumesc din tot sufletul și să-i asigur de toată iubirea și recunoștința mea. Oamenii aceștia au găsit soluții, nu scuze ca alții, deși aveau motive bine întemeiate pentru care să nu vină.

După vals, a avut loc lansarea primului meu volum de poezii. Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională. Eu nu am vrut să fiu furată timp de 30-40 de minute. Am preferat să lansez cartea pe care am oferit-o cadou la plecare invitaților”, a declarat Medana, pentru Click!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News