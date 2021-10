Ianis Hagi, providențial pentru Rangers în meciul cu St. Mirren. Ce a făcut pentru revenirea echipei lui Gerard / Video

St. Mirren a condus încă din minutul 4, după golul marcat de Ronan. Rangers a egalat în minutul 42, după ce Ianis Hagi a obținut un penalty, care a dat startul revenirii lui Rangers în meci. Roofe a transformat cu succes lovitura de pedeapsă.

După doar un minut, Rangers a mai înscris prin Morelos, scor final 1-2, obținut încă de la pauză.

Ianis Hagi a mai avut trei ocazii mari de a marca, însă execuțiile sale nu l-au învins pe portarul Alnwick.

Rangers a revenit pe primul loc în Scoția în urma acestei victorii. Campioana en titre are 23 de puncte, cu 3 mai mult decât Hearts, ocupanta locului doi. Marea rivală Celtic se află doar pe locul 4, cu 19 puncte.

În etapa următoare, echipa lui Ianis Hagi va juca împotriva formației Aberdeen.

Ianis Hagi, desemnat cel mai bun tânăr jucător al anului la Rangers

Amintim faptul că internaţionalul român Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al anului la Glasgow Rangers, în cadrul unei gale care a avut loc în luna mai 2021, informa clubul scoţian de fotbal.



Hagi, în vârstă de 22 ani, a marcat 8 goluri şi a oferit 15 pase decisive în cele 46 de meciuri disputate în toate competiţiile pe parcursul acestui sezon în tricoul lui Rangers, grupare care a cucerit titlul de campioană a Scoţiei, pentru a 55-a oară în istoria sa, cu un număr record de puncte (102).



Mijlocaşul român a sosit la Glasgow Rangers în ianuarie 2020, de la formaţia belgiană KRC Genk, mai întâi sub formă de împrumut pe şase luni, înainte ca scoţienii să-l transfere definitiv. El este legat prin contract de campioana Scoţiei până în 2024.



Trofeul rezervat jucătorului anului la Glasgow Rangers, ales în urma votului suporterilor, a revenit portarului Allan McGregor (39 ani), care şi-a ajutat echipa să stabilească un nou record de meciuri fără gol primit.

Ianis Hagi, despre relația cu regele fotbalului românesc: Când eram mic, mereu îmi spunea un lucru

Ianis Hagi a vorbit despre relația cu Gheorghe Hagi, dar și despre modul în care acesta i-a influențat cariera.

Hagi nu a fost un tată strict, așa cum a povestit Ianis la Antena 3, dar întotdeauna a știut cum să îi fie alături și mai ales ce sfaturi să îi ofere, în special în fotbal.

„Când eram mic, mereu îmi spunea să merg să mă distrez, să joc fotbal, să îmi placă, și să mă joc cu mingea foarte mult. Niciodată nu a fost strict, să îmi spună ce să mănânc sau culcă-te la o oră și trezește-te la o oră. Cred că a și vrut să mă lase să descopăr singur chestiile acestea, dar apoi clar că, ușor, ușor, deveneam senior și băteam ușa la echipa mare. Nu aveam neapărat discuții, dar, pur și simplu când vedea un moment în care știa că am nevoie de ajutor din partea lui, mereu era acolo. Chiar dacă nu o spuneam, el o simțea și probabil că acesta este și simțul părintelui și era acolo mereu, la momentul respectiv, îmi spunea de ce am nevoie în viața de fotbalist”, a spus Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, în luna mai, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

Ianis Hagi a mărturisit că și-a dorit mereu să îl depășească pe tatăl său. Tânărul este de părere că fiecare om are drumul său în viață, iar regula se aplică și în fotbal.

„Îmi este greu să pun mâna pe un punct anume, dar nu pot să spun că mă gândeam să fiu ca tata. Mereu gândeam să-l depășesc pe tata sau să fiu mai bun ca el, pentru că, după părerea mea, fiecare persoană are drumul ei în viață. Și în fotbal cred că este așa, fiecare are drumul lui în cariera de fotbalist. (...) Asta mi-am dorit de mic, indiferent unde am fost, la școală, când am început fotbalul (...), mereu mi-au plăcut cele mai mari provocări și asta mi-am dorit de mic", a mai spus Ianis Hagi