"Săptămâna 20-26 iunie începe cu un sextil între Mercur și Jupiter, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Dacă ai căutat o zi în care să-ți manifești o idee, în care să povestești un plan, în care să cauți alte idei, astfel încât proiectul tău să iasă, luni, 20 iunie, este acea zi, pentru că Mercur este în Gemeni și face acest sextil cu Jupiter în Berbec. Ești susținut, cu cât vei spune mai mult ceea ce vrei, cu atât vei găsi mai mult sprijin din partea celorlalți. Ideile tale vor prinde contur doar dacă le spui cu îndrăzneală, cu mult curaj, cu încredere.” transmite astrologul Daniela Simulescu.

Acesta este aspectul bun, dar tot astăzi, 20 iunie, avem un careu între Ceres și Chiron. ”Ceres are legătură cu modul în care ne hrănim o relație, dar are legătură și cu pierderea. (...) Ceres are legătură și cu furia și cu doliul, având foarte multe înțelesuri. (...) Chiron are legătură cu o rană a noastră. Acum, Chiron este în Berbec, iar Ceres este în Rac. Când acestea două fac un careu - un aspect tensionat, negativ- creează o tensiune interioară”, atenționează Daniela Simulescu. ”Chiron doare și fizic și emoțional, iar Ceres de preocupă mai mult decât trebuie” mai spune astrologul. Primii vizați sunt cei cu marcaj cardinal în astrogramă: Berbec, Balanță, Rac și Capricorn, care vor simți o frică excesivă.

BERBEC

Ar fi bine să stai mai mult pe acasă, timp de o lună de acum încolo. Ar fi bine să interacționezi mai mult cu famili, fie că îţi place sau nu. Îţi prieşte!

TAUR

Trebui să îţi dai seama, în perioada următoare, cam cum ai cheltuit banii. Trebuie să îţi dai seama cam în ce zonă stai financiar, cam câți bani ai cheltuit, de la începutul anului, aiurea, câți bani ai în contul de economii sau cum îţi poţi schimba modul de a arunca bani în stânga şi în dreapta.

GEMENI

Există un risc de cheltuieli mai mari decât ar fi cazul. Cei care au un interviu pot cere mai mulţi bani, pot fi mai încrezători în ceea ce sunt, în ceea ce au învăţat de-a lungul vieţii.

RAC

Energie, vitalitate, dar şi mai multe aşteptări decât ar fi cazul din partea oamenilor. Aveţi impresia că trebuie să vă pună pe platou exact ce vreţi voi, dar nu vor face asta. Învăţaţi să nu mai depindeţi de validarea celorlalţi.

LEU

Începe o perioadă de hibernare, de stat puţin în spate, de a fi spectator. Nu căutaţi cu toată puterea atenţia pentru că nu o veți primi. Vă veţi frustra, supăra şi degeaba. Este un cerc foarte vicios. Aveţi grijă la cum dormiţi, la ce visaţi, la ce semnale vin din trecut.

FECIOARĂ

Trebuie să vă faceți timp pentru oamenii dragi sau pentru anumite evenimente.

Previziunile complete pentru toate zodiile, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News