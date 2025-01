HMPV, pe podium încă de acum 10 ani, în România. Medicul pediatru Mihai Craiu: ”Oameni buni, știm ce-i poate pielea”/ Simptome și tratament

În momentul acesta, deși virusul HMPV (metapneumovirus) se estimează a fi vechi de aproximativ 400 de ani, fiind desprins din unul din metapneumovirusurile aviare, se transmite numai uman. Medicul pediatru Mihai Craiu este unul dintre medicii care au studiat acest virus. Amintim că, așa cum am mai scris, virusul a fost atent studiat în Olanda, în 2001.

HMPV, pe podium încă de acum 10 ani, în România

În România, medicul pediatru a explicat, în interviul acordat ”Părinți și Pitici”: ”Echipa de excelență de la Institutul Cantacuzino, în urmă cu peste 10 ani, a elaborat un studiu sub conducerea domnului profesor Viorel Alexandrescu, în care două grupuri de urgentiști am trimis toate eșantioanele copiilor spitalizați, cu manifestări respiratorii serioase, mai zgomotoase, care nu erau identificați ca având gripă, la Centrul Național de Referință de la Cantacuzino, condus de doctorița Țepu, la momentul respectiv, rezultând un articol, care a fost și publicat. Am observat că metapneumovirusul uman reprezenta o pondere semnificativă, era acolo pe podium, era acolo, pe locurile 3-4, ca frecvență. Lucrurile nu s-au schimbat mult”.

Simptome și tratament

”Oameni buni, nu este un virus nou, știm ce-i poate pielea. Face guturaiul comun, mucii și da, afectează preponderent copiii. Se estimează că aproape toți copiii, până la vârsta de 5 ani, fac un episod cu HMPV. Deci nu e nici rar, nici nou și nici foarte grav pentru copiii de școală, liceu. Da, cei foarte mici, sugarii, ajung la spital” a explicat medicul Mihai Craiu, spunând că emoția de astăzi vine din cauză că e un nume nou. Pediatrul a liniștit părinții: ”Nu e nimic scăpat de sub control, acesta este mesajul foarte clar”.

În ceea ce privește tratamentul, medicul pediatru Mihai Craiu afirmă: ”Tratamentul este același. Hidratare cât mai bună, combaterea febrei și a durerilor de cap, mușchi și oase și, în fine, lucrul cel mai important, să ne străduim să nu dăm și altora”.

