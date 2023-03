Guvernul Franței se confruntă cu 2 moțiuni de cenzură în urma asumării răspunderii asupra reformei pensiilor/ video

Moţiunile au fost depuse de partidul Adunarea Naţională (RN), al lui Marine Le Pen, şi de micul bloc centrist LIOT după ce guvernul a anunţat că recurge la un articol special din Constituţie, asumându-şi răspunderea pentru reforma care majorează vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.



Prin această decizie, guvernul premierului Élisabeth Borne a evitat în ultimul moment supunerea la vot a proiectului în camera legislativă inferioară şi, prin aceasta, un posibil eşec.

Macron invokes Article 49.3 of the French Constitution, which allows the government to unilaterally pass any law without a vote.

Protests have already begun in parliament & in the country of France ???????? against Macron's decision.

pic.twitter.com/Ks5PWi5EFj