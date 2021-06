Gunoiul de la Spitalul Grigore Alexandrescu, neclintit de o săptămână. Ar fi apărut șobolanii

Sunt zeci de saci plini cu gunoi menajer care nu au fost ridicaţi de zile bune, mirosul fiind unul greu. Şobolanii şi-ar fi făcut deja apariţia în curtea spitalului, potrivit Antena 3. De asemenea, există și tomberoane pline cu cartoane, în curtea unității spitalicești.

"Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1"

Criza gnoaielor din Sectorul 1 pare sa nu se mai termine. Astăzi, primarul Clotilde Armand a cerut stare de urgență, fiind depășită de situația în care se află.

"Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1.

PS: Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1 și continuați să reclamați neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor va lua curând sfârșit. Vă promit. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine“, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

"Luni, cel târziu luni, sper să am un răspuns"

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a revenit cu precizări, după solicitarea primarului de la Sectorul 1.

"În acest moment, am luat legătura cu factorii de decizie pe parte sanitară şi de mediu. Am solicitat şi DSP şi DSVSA şi Gărzii de Mediu să facă o analiză şi să ne-o prezinte şi în funcţie de constatările dumnealor atunci putem să răspunde dacă este cazul său nu să dăm curs unei astfel de solicitări. Eu sper ca în următoarele zile, o zi, două, cel mai târziu luni, să am un răspuns din partea tuturor instituţiilor", a declarat Alin Stoica.