Gigi Becali și Dumitru Dragomir, diagnosticați cu virusul care face ravagii în China: "În viața mea n-am avut așa ceva. Timp de două săptămâni mi-a fost foarte rău"

La 5 ani de la izbucnirea pandemiei COVID-19, care a schimbat ireversibil viața tuturor la nivel global, o nouă amenințare virală atrage atenția experților: HMPV (Human Metapneumovirus). Deși HMPV nu este un virus nou, cazurile crescute raportate recent în diverse regiuni ale lumii stârnesc îngrijorare.

Gigi Becali și Dumitru Dragomir au trecut prin momente de cumpănă, după ce virusul chinezesc, aflat în plină creștere, HMPV, i-a pus la pat. Unitățile medicale din China sunt supraaglomerate, iar personalul medical se străduiește să gestioneze criza provocată de epidemie. Patronul FCSB a îndurat trei săptămâni de chin, însoțite de simptome severe. Acesta a declarat că niciodată nu a avut o stare atât de rea, dar, cu toate acestea, nu a vrut să ia tratamentul pe care i l-a prescris medicul. Oracolul de la Bălcești a fost însă mai receptiv la sfaturile doctorului.

"În viața mea n-am avut așa ceva"

„Nu am avut în viața mea o asemenea problemă. Mi-a trecut de vreo două zile, am fost și la Biserică. În viața mea n-am avut așa ceva. Nu știu... o stare grea, tușeam încontinuu. Cum mă puneam în pat să dorm, tușeam, nu puteam să dorm.

Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva. Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, Tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică să fac rugăciune de noapte.

M-a obligat să priveghez acum. Când ești bolnav, ești cu gândul mai mult la rugăciune. Am zis: 'Doamne, Îți mulțumesc'. E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"Timp de două săptămâni mi-a fost foarte rău"

„Timp de două săptămâni mi-a fost, mie și nevestei mele, foarte rău. Nevastă-mea a luat de la mine. Căile respiratorii erau înfundate, aveam dureri puternice în piept, o tuse puternică de care scapi după vreo lună de zile și altele. Eu nu fac temperatură, dar alții au făcut temperaturi mari. M-am tratat numai cu antibiotice și eu, și nevasta mea", a explicat Dumitru Dragomir, potrivit România TV.

Virusul se apropie tot mai mult de granițele țării noastre, în timp ce răspândirea sa continuă să afecteze și alte părți ale Europei (simptome)

Virusul se apropie tot mai mult de granițele țării noastre, în timp ce răspândirea sa continuă să afecteze și alte părți ale Europei. Este o amenințare semnificativă pentru sănătate, determinând mii de persoane să solicite îngrijiri medicale în spitale.

Recenta creștere a numărului de cazuri de metapneumovirus uman (HMPV) în China a determinat departamentul sanitar de stat să emită o avertizare de precauție, chiar dacă Ministerul Sănătății al Uniunii a asigurat că monitorizează îndeaproape situația, cu informații actualizate de la OMS.

HMPV, cunoscut ca un virus respirator frecvent întâlnit, poate genera o gamă largă de simptome, asemănătoare cu cele provocate de alte infecții respiratorii. Gravitatea manifestărilor depinde de vârsta pacientului și de starea generală a sănătății sale, variind de la forme ușoare până la afecțiuni mai severe. Virusul a fost descoperit pentru prima dată în anul 2001 de către cercetători olandezi. O listă cu simptomele și modul de transmitere se află mai jos.

