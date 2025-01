Adevărul despre HMPV, virusul fără vaccin care sperie lumea după COVID. Detaliul despre care nu vorbește nimeni

La 5 ani de la izbucnirea pandemiei COVID-19, care a schimbat ireversibil viața tuturor la nivel global, o nouă amenințare virală atrage atenția experților: HMPV (Human Metapneumovirus). Deși HMPV nu este un virus nou, cazurile crescute raportate recent în diverse regiuni ale lumii stârnesc îngrijorare.

Recenta creștere a numărului de cazuri de metapneumovirus uman (HMPV) în China a determinat departamentul sanitar de stat să emită o avertizare de precauție, chiar dacă Ministerul Sănătății al Uniunii a asigurat că monitorizează îndeaproape situația, cu informații actualizate de la OMS.

Ce este HMPV?

Ei bine, HMPV, adică Human Metapneumovirus, a fost descoperit pentru prima dată în anul 2001 de către cercetători olandezi.

Human Metapneumovirus este un virus respirator din familia Paramyxoviridae, înrudit cu virusul sincițial respirator (VSR) și poate provoca infecții respiratorii de la ușoare la severe, în special la copiii mici, vârstnici și persoanele cu imunitate scăzută.

În prezent, nu există un vaccin pentru HMPV, iar tratamentul se concentrează pe ameliorarea simptomelor

Simptomele HMPV includ:

- Febră

- Tuse

- Dificultăți respiratorii

- Rinoree

- În cazuri severe, pneumonie și bronșiolită.

Potrivit CDC (Centers for Disease Control and Prevention), HMPV este responsabil pentru un procent semnificativ de infecții respiratorii acute care necesită spitalizare, în special în sezonul rece.

Studiile recente arată că, similar VSR și gripei, HMPV poate avea un impact devastator în spitale și comunități vulnerabile.

Apariția HMPV după COVID-19

Declanșarea COVID-19 a fost un punct de cotitură în percepția globală asupra bolilor infecțioase. Dar de ce pare că noi virusuri apar mai frecvent în ultimii ani?

Dr. Anthony Fauci, fost director al NIAID, a declarat că "aglomerarea urbană, globalizarea și schimbările climatice creează condiții ideale pentru transmiterea și evoluția virusurilor".

Un raport publicat de The Lancet evidențiază faptul că pandemiile majore tind să fie urmate de perioade de reapariție a altor virusuri. Măsurile de carantină și utilizarea măștilor au redus expunerea populației la alți agenți patogeni în timpul pandemiei, iar relaxarea acestor măsuri a permis virusurilor precum HMPV să circule mai intens.

Totuși, potrivit The BMJ, conform sistemelor de supraveghere a virusurilor respiratorii ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, în primele luni ale anului 2023 s-a înregistrat în SUA un vârf al detecțiilor de hMPV.1 Acest lucru a dus la raportarea cazurilor în care secțiile de terapie intensivă ale spitalelor s-au umplut cu copii foarte mici și pacienți în vârstă.

Mai mult, creșterea bruscă a bolilor respiratorii acute nu este neobișnuită în această perioadă a anului și, conform unui oficial chinez, numărul total de cazuri din 2024 ar fi fost "mai mic" decât în 2023.

Dr. Lancelot Pinto, pneumolog, a declarat că: "Nu este neobișnuit să detectăm cazuri de HMPV în India. Testăm doar atunci când cineva este grav afectat, deoarece panelul de teste poate fi constisitor, între 15.000 și 20.000 de rupii".

Pneumologul a spus pentru Times of India că "HMPV nu este la fel de transmisibil ca COVID-19, dar este important pentru sănătatea publică generaă ca indivizii să ia măsurile de precauție necesare atunci când sunt bolnavi pentru a proteja pe alții. Copiii trebuie învățați acest lucru de la o vârstă fragedă".

Cum se transmite un virus?

Virusurile, inclusiv HMPV, se transmit în principal prin:

1. Contact direct precum strângerea mâinilor sau contactul apropiat cu o persoană infectată

2. Aerosoli, adică picături respiratorii eliminate prin tuse, strănut sau vorbire

3. Obiecte contaminate, cum ar fi suprafețe, jucării sau alte materiale comune.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), prevenția constă în măsuri precum spălarea mâinilor, purtarea măștilor în zone aglomerate și evitarea contactului cu persoanele simptomatice.

Deși HMPV nu are gravitatea pandemică a SARS-CoV-2, impactul său nu trebuie subestimat. O analiză efectuată de New England Journal of Medicine arată că HMPV provoacă între 5-10% din totalul infecțiilor respiratorii acute în rândul copiilor sub 5 ani. În plus, lipsa unui vaccin sau a unui tratament specific pentru HMPV complică gestionarea cazurilor severe.

