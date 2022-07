Gică Popescu, săgeţi către FRF: Consultanţa se plăteşte

Întrebat în legătură cu ce schimbări trebuie să facă FRF pentru ca echipa națională a României să funcționeze mai bine, „Baciul” nu s-a ferit să trimită săgeți către conducătorii Federației.

„Dumneavoastră mă provocați să fac consultanță, dar consultanța se plătește și nu am fost plătit de Federația Română de Fotbal să fac consultanță. Deci, dacă vor veni vreodată și vor dori să afle părerea mea, consultanța se plătește”, a spus Gică Popescu într-un interviu acordat celor de la Europa Liberă.

Gică Popescu refuză să mai conducă fotbalul românesc

Totodată, Gică Popescu a transmis că nu are de gând să mai accepte vreodată o funcție de conducere în fotbalul românesc.

"Este un subiect delicat. Orice aș spune legat de acest subiect va fi considerat că sunt în opoziție. Eu am încetat de mult să fiu în opoziție, pentru că nu mai reprezintă o prioritate pentru mine această funcție de conducător al fotbalului românesc.

Am încercat la un moment dat, nu s-a putut, OK, mergem înainte cu alte proiecte, cu alte dorințe, însă eu nu văd nicio speranță pentru că, dacă în opt ani de zile nu s-au făcut lucruri, de ce să am speranțe că se vor întâmpla în următorii patru ani de zile? Nu am nicio speranță", a mai spus Gică Popescu, citat de Prosport.

Generaţia de Aur, absentă din conducerea fotbalului românesc. Dorinel Munteanu: Poate nu ne pricepem. Sunt instituţii unde nu poţi să ajungi

Invitat în emisiunea La Sud prin Sud-Est, Dorinel Munteanu a explicat de ce niciunul dintre reprezentanţii Generaţiei de Aur nu este în sectorul administrativ al fotbalului românesc.

"Cum se face că din Generaţia de Aur nu e nimeni în structurile administrative? Pe Gică Popescu l-au eliminat cu procurorii. Dar sunt atâţia fotbalişti care au avut rezultate. În structurile de conducere nu îi vedem pe cei din Federaţia de Aur. Ar putea să se ocupe", a punctat Val Vâlcu.

"Dacă ai fost un jucător bun, nu înseamnă că trebuie să fii un antrenor bun sau un conducător bun. Trebuie să continui, să îţi placă ce faci. Sigur, au fost şi cazuri nefericite ale colegilor mei, care au sperat la nişte funcţii şi nu şi-au realizat obiectivul, nu au câştigat. Nu ştiu de ce nu sunt. Câţiva dintre colegii mei au îmbrăţişat această meserie de antrenor. Ca să conduci un club nu e uşor. Poate nu suntem capabili. Am fost buni să facem ce am ştiut, să jucăm fotbal, să aducem oameni la stadion", a replicat Dorinel Munteanu.

"Chiar dacă ne-am alia cu toţi foştii mei colegi, sunt instituţii în care nu poţi să ajungi, ce să spun", a mai punctat fostul mijlocaş al Generaţiei de Aur.

De ce se retrag fotbaliştii români din echipa naţională. Dorinel Munteanu: Nu au simţit această bucurie. Să renunţi e cel mai uşor

După ce Alin Toşca s-a retras din echipa naţională înainte de Liga Naţiunilor, Alex Mitriţă i-ar fi informat pe secunzii lui Edi Iordănescu că nu va mai răspunde convocărilor.

Celor doi li s-ar putea alătura Alexandru Maxim şi Vlad Chiricheş, doi dintre fotbaliştii criticaţi după meciurile din Liga Naţiunilor disputate de tricolori.

Invitat în emisiunea La Sud prin Sud-Est, Dorinel Munteanu, românul cu cele mai multe selecţii în echipa naţională (134) a vorbit despre acest subiect şi a încercat să explice de ce aceşti fotbalişti renunţă atât de uşor la prima reprezentativă.

"Eu cred că este o problemă la nivelul atmosferei din cadrul lotului. Nu doar aceşti jucători s-au retras, ţinem minte şi de Mirel Rădoi, au mai fost şi alţii. Atmosfera spune totul!

Un jucător ca Mitriţă poate câştiga meciuri, dacă e în formă bună. Dar nu sunt agreaţi! Nu e o atmosferă propice la echipa naţională pentru performanţă!", a declarat Dorinel Munteanu, exclusiv pentru DC NEWS şi Lider FM.

