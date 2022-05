Gabriela Ruse părăsește Roland Garros după primul tur

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (52 WTA) a fost învinsă, duminică, 22, în primul tur de la Roland Garros, de belgiana Elise Mertens (33 WTA). Tot duminică, Sorana Cîrstea a reușit să se califice în faza următoare. Alte cinci jucătoare românce vor debuta în zilele de luni și marți.

Elise Mertens a avut nevoie de o oră și 17 minute pentru a se impune în fața Gabrielei Ruse cu 6-3, 6-1. În ciuda aparențelor, meciul nu a fost unul facil pentru belgiancă, ea cedându-și serviciul de două ori în primul set, care a durat 45 de minute.

Din păcate, lui Ruse nu i-a funcționat serviciul, având șase duble greșeli și un procent de doar 50% reușite pe primul.

În setul secund, Ruse a cedat prea devreme două break-uri și nu a mai avut puterea să revină. La 4-1 a avut o minge de break, a cărei câștigare ar fi putut să o readucă în joc, notează Mediafax. Pentru prezența în primul tur la Roland Garros, Ruse va fi recompensată cu 60.000 euro și 10 puncte WTA.

Pe tabloul principal vor mai evolua pentru România, în următoarele două zile, Simona Halep, Irina Begu, Irina Bara, Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu.

Simona Halep va avea o altă adversară în primul tur la Roland Garros. Ana Konjuh s-a retras din competiţie

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 19, o va întâlni pe germanca Nastasja Schunk în prima rundă a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce croata Ana Konjuh s-a retras din competiţie.

Simona Halep a vorbit despre schimbările aduse de Patrick Mouratoglou în stilul ei de joc. Românca vrea să joace mai agresiv.

„Simt că pot că relaționez foarte bine cu Patrick, are suficientă putere pentru a mă conduce și aveam nevoie de o persoană care să mă îndrume. Nimeni nu se poate compara cu Serena (n.r. Serena Williams) și nu voi face asta. Patrick știe că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, am o structură diferită. Ne concentrăm doar asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem pentru a putea deveni cea mai bună versiune a mea. Știu că trebuie să fiu mai agresivă, pentru că tenisul s-a schimbat, din punctul meu de vedere, jucătoarele lovesc mingea cu putere. Anumite jucătoare mă depășeau în momentul în care stăteam departe de linia de baseline. Nu aveam suficientă putere pentru a putea replica. Prin urmare, eram învinsă de puterea pură. Acum, fiind mai agresivă, cred că șansele mele au crescut. Împreună am decis această strategie, am încredere totală în Patrick. Anterior, nu am avut încredere în mine că pot să aplic această strategie în fiecare meci. După ce m-am pregătit timp de o lună la academie, acum este o abordare mai naturală pentru mine. Evident, mai am nevoie de timp, nu voi aplica această tactică în toate meciurile. Dar aceasta este noua abordare", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru site-ul WTA.

