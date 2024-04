FOXFINDER de Down King, o nouă premieră pe țară la Teatrul EXCELSIOR din București

Teatrul Excelsior a transmis:

Primele reprezentații, avanpremierele, vor avea loc sâmbătă, 27 și duminică, 28 aprilie, de la ora 19:00, în Sala “Ion Lucian” a teatrului, iar premierele oficiale vor fi în datele de 7 și 8 mai 2024, ora 19:00.

Pentru toate aceste reprezentații biletele sunt deja puse în vânzare pe website-ul instituției, www.teatrul-excelsior.ro.

Spectacolul poartă semnătura regizorului Cristi Juncu și a scenografului Cosmin Ardelean, artiști remarcabili ai scenei teatrale naționale, aflați la prima colaborare cu Teatrul Excelsior, iar muzica este compusă de către Cristina Juncu.

Distribuția spectacolului este alcătuită din actorii Teatrului Excelsior – Dan Pughineanu (William Bloor), Bogdan Nechifor (Samuel Covey), Dana Marineci (Judith Covey), Oana Predescu (Sarah Box), cărora li se alătură Visarion Udatu, Iulian Sfircea și Andrei Ionescu.

Spoiler: ”Foxfinder” ne invită într-o lume distopică, în care o specie relativ inofensivă azi, vulpea, a devenit principalul dușman al omenirii.

Divulg acest lucru deoarece, în procesul de documentare a spectacolului, mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Nici nu știu cum să povestesc.

Întâmplător (sau poate că nu!), am aflat că la noi în țară, într-o zonă destul de izolată din Apuseni, s-a petrecut în secolul al XIX-lea ceva extrem de asemănător. Comunitatea de acolo a fost adusă la sapă de lemn de atacul coordonat al unor... ei bine, da: al unor vulpi.

Cum am aflat despre caz? Căutând pe Google ”foxfinder”, cam pe la a cincea pagină de rezultate mi-a apărut numele unui sat românesc, Foxenii de Sus, localizat în regiunea de care v-am vorbit (nicio legătură cu Focșani, deocamdată cel puțin). Mi s-a părut bizar numele, am accesat link-ul și... pe scurt: ceea ce am descoperit mi-a modificat radical perspectiva normală, așezată, cuminte, pe care o aveam asupra lumii.

Vă dau doar câteva detalii revelatoare (din păcate, repetițiile mi-au mâncat mult din timpul pe care aș fi vrut să-l aloc cercetării mai aprofundate).

Se pare că numele satului provine, într-adevăr, de la incidentul cu vulpile, dar - aici e-aici! - se pare că perioada apariției acelor vulpi misterioase și extrem de nocive (apropos, s-a presupus că au suferit o mutație, dar nu e singura ipoteză) perioada apariției lor, zic, a coincis cu cea în care scriitorul britanic Bram Stoker a efectuat o călătorie în Transilvania pentru a se documenta cu privire la celebrul roman pe care urma să-l publice. Se presupune că lui i se datorează izul englez din numele satului, care, altfel, s-ar fi chemat, probabil, Vulpenii de Sus.

Oricum, am de gând s-o rog pe autoarea textului - și ea britanică, atenție! - căreia nu i-am vorbit încă de descoperirile mele, am de gând s-o rog să cerceteze dacă nu există cumva o legătură de rudenie între ea și Stoker, ceea ce ar fi o explicație a faptului că a ales exact acest animal (de ce nu un șarpe - și el e viclean, nu?)

De asemeni, e de studiat și o altă posibilă analogie: personalitatea cea mai cunoscută din regiunea de care vorbim e Avram Iancu, supranumit Crăișorul Munților. ”Crăișor” e un diminutiv pentru ”Rege”. Oare întâmplător pe autoarea noastră o cheamă Dawn King? Nemaivorbind de o altă coincidență incredibilă: numele soției mele e Andreea Vulpe!

În fine, mai am foarte multe piste de urmat, dar devine tot mai evident că o cercetare exhaustivă a subiectului e o sarcină peste puterile unui singur om - complexitatea informațiilor, procesarea, dezarhivarea surselor, deducțiile, protecția datelor etc impun un efort colectiv. Așa că declar, pe această cale, spectacolul ”Foxfinder” actul fondator al Asociației Foxilienilor, pe care o voi înregistra curând, în care îi invit pe spectatorii doritori să se înscrie. Cererile vor fi adresate Teatrului Excelsior, pe adresa [email protected] și vor cuprinde, în afara datelor solicitanților, motivele pentru care doresc să ni se alăture.

În final, deviza Asociației: ”Absența vulpii e un semn al prezenței ei!”

Cristi Juncu, regizorul spectacolului

Una dintre temele centrale ale spectacolului nostru este responsabilitatea; față de familie, față de țară, față de pornirile pe care le avem și greșelile pe care le facem. Lipsa asumării responsabilității este catalizatorul tuturor evenimentelor din spectacol și transformă fiecare personaj într-un monstru.

Dan Pughineanu, interpretul personajului William Bloor

Un sistem care nu pune preț pe gândirea critică îl împinge pe Samuel într-o situație fără posibilitate de apărare. Pretextul e o vulpe nevăzută. Astfel el trebuie, ca mulți dintre noi, să facă vizibil ceva ce nu se vede. Ca să se vadă asta, noi am făcut un spectacol. Pretextul e tot o vulpe care însă vă dă șansa de a vă înscrie în Asociația Foxilienilor.

Bogdan Nechifor, interpretul personajului Samuel Covey

Foxfinder este o distopie cu accente de thriller, plasată într-un timp mitic, în care vulpea este cel mai de temut dușman al omului. Lupa se pune pe drama unei familii de fermieri, familie ce este investigată de către un căutător de vulpi. Judith Covey, personajul pe care eu îl interpretez, poartă cu ea lumina omului care nu-și pierde credința în ciuda tuturor încercărilor prin care trece. Marele ei dar este angajamentul și are mult de-a face cu acceptarea vieții. Angajamentul lui Judith este de a urma călătoria până la capăt, chiar dacă asta o va martiriza.

