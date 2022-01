Florin Piersic, marele ABSENT. Mihai Gâdea: Dacă ar fi candidat la președinție, ar fi luat 90%. Dumnezeu a hotărât ca el să fie starul nostru!

"La mulți ani! O viață întreagă, a trăit în fiecare zi pentru publicul său, a trăit în așa fel încât se bucură la această vârstă de ceea ce oricine din această lume speră să obțină și din păcate puțini reușesc... respect, o iubire așa cum rar întâlnești pe fața pământului. În seara asta, Florin ar fi trebuit să fie cu noi, ar fi trebuit să fie pe această scenă, pentru că pe scenă și-a petrecut viața și și-a petrecut-o impecabil. Nu degeaba i se spune că este cel mai bun actor, cel mai iubit român și toate lucrurile acestea pe care le știți, pentru că le simțiți.

În seara asta, Florin nu a putut fi aici. Cel mai bun prieten... a plecat... și Florin a vrut să fie acolo, chiar de ziua lui, pentru că e ceva chiar mai important decât să sărbătorești viața. Să sărbătorești în văzul lumii, în văzul publicului.

Pentru Florin a fost în această seară, mai important decât să fie pe scenă, a fost ceva mai important decât orice, anume loialitatea, prietenia și faptul că un prieten atât de drag a plecat. A trebuit, în conformitate cu sufletul său, cu cine este el, să fie acolo.

"Dacă s-ar fi născut în America, probabil era cel mai mare star planetar, dar Dumnezeu a hotărât altfel. Ca el să fie starul nostru!"

Dragii mei, fac această meserie de mulți ani de zile, mă și mir cum au trecut anii, sunt în acest trust de 18 ani și prin natura lucrurilor, am întâlnit foarte mulți oameni importanți, capete încoronate, șefi de stat, prim-miniștrii, vedete majore ale planetei... am întâlnit oameni care decid soarta altora și în seara asta pot să spun în fața dvs., în fața lui Dumnezeu și în fața lui Florin, care este în fața televizorului, că n-am întâlnit pe nimeni ca el.

În deschiderea acestei seri, Florin Piersic Jr. spunea că dacă tatăl său s-ar fi născut în America, probabil era cel mai mare star planetar, dar Dumnezeu a hotărât altfel. Ca el să fie starul nostru, ca el să ne facă pe noi să fim mândri, ca el să ne facă pe noi să râdem, să plângem, să ne impresioneze până la lacrimi.

Florin nu este un sfânt și nici nu cred că a intenționat să fie. Florin e la fel de om ca fiecare dintre noi, dar cu ceva în plus față de noi, ceilalți. De fiecare dată când îl întâlnești, că sunt eu sau că este cineva necunoscut și care-i spune maestre sau domnule Piersic, îi corectează imediat și le spune: Eu sunt Florin! Și modul în care vorbește cu fiecare dintre cei care sunt vorbește cu aceeași generozitate, ca și cum omul din fața lui este cel mai important om din lume.

Vedeți, în momentul în care Dumnezeu a avut grijă să-i dea această grijă, această altitudine, pentru că dacă ai avea atât de mult talent, dacă ai fi un om atât de frumos, ai putea să-ți frângi gâtul atât de repede încât cariera ta să fie uitată în primii ani, dar Dumnezeu i-a dat aripi și în același timp i-a dat un suflet și o conștiință morală să facă vreodată ceea ce cei mai mulți dintre pământeni ar fi făcut în locul lui... să uite, de fapt, cine este, de unde este și că trăiește pentru alții.

Vorbele pe care i le spune Florin Piersic lui Mihai Gâdea de fiecare dată

Am avut șansă, bucuria vieții mele să-l întâlnesc pe Florin și aproape din clipa în care ne-am cunoscut să-mi spună: Băi, tu să nu uiți niciodată! Tu ești familia mea! Și a avut grijă de fiecare dată când am vorbit, ne-am întâlnit, să mă facă să mă simt într-un astfel de fel.

La ceas aniversar nu mă îmbrac prea des așa. La televizor am fost doar în două ocazii îmbrăcat așa: de ziua lui Florin și atunci când am fost invitat de Regele Mihai la ziua sa de naștere. Florin îi iubește pe toți, fără rezerve și ăsta cred că e motivul pentru care are o viață atât de lungă și cred că, sunt convins, că vom petrece multe alte zile de naștere ale lui Florin.

Florin a fost în lacrimi de ziua lui. Nu cred că i s-a mai întâmplat vreodată ca de ziua lui să fie în această situație, dar asta nu face mai puțin importantă această zi.

Florin Piersic știe ceva: că în momentul în care oferi mult, în momentul în care ajungi cel mai iubit actor din România, în care ieși în toate sondajele cel mai iubit român în general, în momentul în care, în anii 1990, îmi aduc aminte, scria "Candidează Florin Piersic la președinție" și sigur, m-aș fi bucurat și aș fi spus da, da, să candideze... dacă ar fi candidat ar fi luat 90%, dar niciodată nu a căutat puterea pentru sine, ci a încercat să facă ceea ce știa el cel mai bine și în momentul în care ajungi atât de iubit și de important, vine câte cineva, cam același gen de oameni, niște pigmei.. ai un sentiment de scârbă (n.r. făcând referire la acuzațiile din trecut, conform cărora Florin Piersic a fost acuzat de legături cu Securitatea)", a declarat Mihai Gâdea, în direct la Antena 3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News