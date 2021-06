Mihai Gâdea a făcut anunțul morții jurnalistului Florin Condurățeanu, luni seara, 28 iunie 2021.

În ultimul interviu pe care celebrul jurnalist l-a acordat pentru DC NEWS, în 2020, a povestit despre norocul destinului, dar și despre soarta României în vreme de pandemie.

Contactat de ziua sa de nume, Florin Condurățeanu a spus cât de bucuros a fost să primească mesaje și telefoane.

"Am primit foarte multe sms-uri și telefoane, eu fiind în general un om cald și fără fasoane și iubitor foarte adânc de România și de români, am o popularitate și am primit foarte multe felicitări. Unele care m-au impresionat, mari chirurgi care au venit la mine în emisiune, profesorul Beuran, uriașul profesor de chirurgie a sânilor, Blidaru de la Spitalul Fundeni, este cel mai mare chirurg pe cancer de sân. Am primit urări și de la Adrian Năstase. Am avut teribila bucurie să aud vocea lui Mircea Lucescu, un simbol uriaș", ne-a declarat atunci Florin Condurățeanu.

Florin Condurățeanu, despre ”norocul destinului”

"Marele atuu și noroc al destinului meu este că 35 de ani am stat la 35 de centimetri, am gazetărit la 35 de centimetri de un geniu teribil, Adrian Păunescu, care era un om care prin intensitatea simțirilor lui și a ritmului muncii și a felului său de a fi, dominator, te chinuia, dar trăiai într-o altă priză, erai la alte tensiuni. Țin minte că la Flacăra în fiecare dimineață primeam telefon de la un mare gazetar dintre războaie, Leon Kalustian, care a condus Curentul, a condus ziare, era prieten cu toată scriitorimea și l-a băgat Carol al II-lea la pușcărie pentru că a scris lezmajestate, cărți camarila regală, au venit comuniștii și l-au băgat la canal. Avea 84 de ani, o mână de bărbat, îmi dădea telefon, avea o voce puternică, rezonantă, și îmi spunea: frate Florine, vino și ia-mă cu Dacia ta să merg cu tine la revista Flacăra că dacă într-o zi nu simt în nări mirosul de hârtie de ziar am să mor. Și mă duceam și îl luam, scria repede și fermecător. Un amestec de corozivitate a criticii cu piruete stilistice de eleganță și după o jumătate de oră îmi spunea du-mă la Elvirica pentru că mi-a făcut o saramură de pește. Elvira Godeanu era frumoasa teatrului românesc, cea mai bună joițică din dramaturgia românească", ne-a mai povestit jurnalistul Florin Condurățeanu în exlusivitate pentru DC News.

Soarta României în vreme de pandemie, În viziunea lui Florin Condurățeanu

Întrebat despre cum vede viitorul, jurnalistul Florin Condurățeanu ne-a spus cu emoție în glas:

"Eu vreau să vă spun că mie mi se rupe sufletul de teribila intersecție de destine care se află România. Este teribil să vezi cozile teribile de pe aeroporturi unde, cu bocceluța lor de pribeji, românii se duc să îngenuncheze să culeagă de pe meleagurile străine pentru că România după criza asta va avea un teribil impas din amorțirea, din leșinul în care a intrat economia românească.

Chiar astăzi am scris un fel de jurnal de pandemie cu vești bune. Teribila eroină, șefa ATI de la spitalul Gerota, care a fost îmbolnăvită de mincinosul ăla care i-a îmbolnăvit pe toți din spital, a stat în comă două săptămâni, și care era o însorire pentru pacienții, în ajun de Florii, ea, purtătoare de floare, a revenit pe Pământ între noi, a putut să respire singură și a dat telefon băieților ei să audă vocea de mamă. A doua veste bună, primul absolvent de medicină la Cambridge, Teodor Bica, un excelent absolvent al colegiului Sfantul Sava și olimpic român la Biologie, e primul care a absolvit la Cambridge medicina și s-a întors în țară, iar acum este medic la institutul inimii la Fundeni. El a spus că a dus foarte greu și dureros dorul de acasă și că s-a întors pentru că aici sunt rădăcinile lui.

Virusul ăsta care este un căpcăun, un balaur îngrozitor, să ne ferim că ne-a mai făcut un buchet de răuri, ne-a despărțit, ne-a îndepărtat de părinți, de slujba de la biserică în seara de Paști, slujba care a fost alături de Limba Română una din reazămele decisive care au păstrat neamul românesc. Ne-a despărțit de locul de muncă unde ne duceam, ne-a despărțit de pământul românesc să mergem să lucrăm pământuri străine și uite nenorocire că ne-a despărțit pământul românesc și de împărtășania stropilor de ploaie, dar întotdeauna românii au ieșit biruitori din toate necazurile așa că sunt un popor cald la suflet și o sa ne iubească Dumnezeu să izbândim și de astă dată că prea frumos au implorat la televiziune copiii români care spuneau: ”Doamne, ocrotește-i pe români", a încheiat Florin Condurățeanu interviul pentru DC NEWS.