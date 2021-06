Florin Condurățeanu a MURIT. Mihai Gâdea, în lacrimi, în direct

Mihai Gâdea a anunțat în această seară, în lacrimi, în direct la Antena 3, că jurnalistul Florin Condurățeanu a încetat din viață la vârsta de 71 de ani.

”Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu.

A făcut stop cardio-respirator

În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară, dar bătălia aceasta iată nu a câștigat-o. Ceea ce a câștigat a fost însă bătălia cu întreaga viață. Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil. A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile. A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu un talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice, și-a iubit țara, a iubit pe cei care locuiesc în această țară. A luptat mereu pentru marile valori, atunci când acestea erau nedreptățite.

”Florin Condurățeanu și-a iubit țara”

Florin Condurățeanu și-a iubit țara mai mult decât propria viață. Publicul știe de asemenea că în momentele în care ne despărțeam de mari valori, de mari talente ale acestui popor, nimeni nu reușea să vorbească așa cum vorbea Florin Condurățeanu în astfel de momente. E foarte greu și pentru mine în această seară să vorbești într-un moment ca acesta. Florin Condurățeanu, întotdeauna, știa să sintetizeze și să spună exact ce trebuia spus la un final de drum. La finalul unei vieți putem lăsa în urmă cariere, ceea ce Florin lasă. Dragul nostru Țuțu, așa cum îi spuneam noi, lasă la finalul acestei vieți unul dintre cele mai frumoase caractere pe care eu le-am văzut vreodată.

”A salvat vieți”

Unul dintre lucrurile pe care Florin Condurățeanu le-a făcut în această viață este că a salvat un număr impresionant de oameni. În momentul în care cineva era într-un moment complicat al vieții, în momentul în care de exemplu eu am aflat că tatăl meu trebuie să fie operat pe inimă, unul dintre oamenii cu care am vorbit în acel moment a fost Florin Condurățeanu. Aveam o mare încredere în el, cunoștea foarte bine sistemul medical și sfatul pe care mi l-a dat... am hotărât ca medicul respectiv să îl opereze pe tata. Acesta este nivelul de încredere pe care îl aveam toți în Florin Condurățeanu”, a anunțat Mihai Gâdea.

Poveste cutremurătoare de viață

Florin Condurăţeanu a avut o poveste de viaţă cutremurătoare. Părinţii lui au murit de tineri, la acelaşi spital, la o distanţă de 10 luni unul de celălalt, scrie România TV.

”La Fundeni mi-au murit ambii părinţi, la distanţă de zece luni. S-au iubit foarte mult. Când ţi-au murit părinţii simţi că ai fost împuşcat în aripă. Tata era conferenţiar la Mina Minovici. A scăpat de pe front, fratele lui a stat mult timp prizonier în Siberia. Tata s-a îmbolnăvit de inimă şi din insuficienţa cardiacă a făcut edem pulmonar. Îşi pierdea cunoştinţa. I-am ţinut limba să nu şi-o înghită. La spital l-au îngrijit teribil, dar, a doua zi, când m-am dus să-l vizitez făcuse stop cardiac. Eram în primul an de facultate. Mama mea, care avea o funcţie importantă pe linie economică la Fundeni, a făcut, de la tensiune, un atac cerebral stând de vorbă cu mine. Vorbeam cu ea şi vedeam cum îi împietreşte gura. Am chemat salvarea şi m-am dus la spital. A stat şase zile în comă. Au murit amândoi acolo. Eu i-am luat de acolo”, povestea Condurăţeanu la Antena Stars.