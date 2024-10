VIDEO Ei sunt polițiștii eroi din Călărași, care au salvat o tânără înjunghiată în stradă. Ne-au spus cum s-a întâmplat totul la fața locului

Culisele Justiției i-a adus în prim-plan pe polițiștii-eroi din Călărași: Antonescu George Lucian, agent șef-principal de poliție, Boga Cosmin Daniel, agent principal de poliție și Jean Mădălin, agent de poliție. Aceștia au relatat, printre alte subiecte interesante, și povestea dramatică a salvării unei tinere înjunghiate, intervenție în urma căreia au reușit să prindă atacatorul, dar și să îi salveze viața victimei.

Povestea dramatică a salvării tinerei înjunghiate de fostul concubin

”M-a impresionat foarte mult gestul pe care l-ați făcut, cu o tânără care a fost înjunghiată de fostul concubin. Până la urmă, a avut și norocul să se întâlnească cu voi. I-ați salvat viața, deoarece fusese destul de rănită. Lucian voi începe cu tine, pentru că tu ai fost cel care i-ai pus un garou și i-ai salvat viața, pot să spun acest lucru. Dar spune de la început povestea! Când s-a întâmplat? Faptul că voi erați la antrenament...”, a spus Laura Duță.

”Ne întorceam toți 3 cu autospeciala de poliție, de la poligonul unde efectuasem ședința de tragere. Ne îndreptam către municipiul Călărași, pentru rezolvarea altor probleme curente. Eu ocupam locul dreapta față, Mădălin conducea autospeciala, iar Cosmin ocupa locul din dreapta spate. Aproape de gara din municipiul Călărași, la nivel cu trecerea de cale ferată, am observat o autoutilitară care ne făcea semne disperate să oprim, lucru pe care l-am și făcut. În momentul în care s-a apropiat de autospecială, am observat faptul că era plină de sânge. Am coborât toți 3, moment în care tânăra, la o distanță de 100 de metri, ne-a indicat, pe calea ferată, un individ scund de statură. Și ne-a spus că este cel care a tăiat-o”, a spus Antonescu George Lucian, agent șef-principal de poliție.

”Ați chemat și salvarea la fața locului. Ce este important, iată, din informațiile pe care le am eu, faptul că era destul de rănită fata. Nu vreau să știu exact date sau care nu pot fi făcute publice, dacă erau mai dure, dar înțeleg faptul că era într-o situație destul de gravă”, a zis Laura Duță.

”Da, era destul de gravă. Și consider că primul ajutor pe care l-a acordat colegul a contat și poate că a făcut diferența între viață și moarte”, a spus Boga Cosmin Daniel, agent principal de poliție.

”Dar când erați în mașină și ați văzut-o, ați oprit imediat, cum a fost exact?”, a întrebat Laura Duță.

”Da, venea din partea dreaptă, a reușit să vină spre noi, cu greu. Era înjunghiată în zona gâtului, piciorului, a brațului stâng și a toracelui. Ne-a indicat persoana de pe calea ferată. Totul s-a întâmplat foarte rapid”, a spus Boga Cosmin Daniel, agent principal de poliție.

”Și cum ați decis, în acel moment, iată, Lucian să rămână cu tânăra și voi doi ați plecat spre individ?”, a întrebat Laura Duță.

”Am coborât toți 3. Eu am luat-o la fugă cu colegul, către calea ferată. Era destul de departe de noi individul, dar l-am văzut. Era singura persoană pe calea ferată”, a spus Boga Cosmin Daniel, agent principal de poliție.

”Și ați fugit după suspect. În cât timp l-ați prins?”, a întrebat Laura Duță.

”Cred că distanța a fost undeva la 100 de metri, noroc cu antrenamentele din cadrul Biroului de pregătire profesională”, a zis Jean Mădălin, agent de poliție.

”Vom vorbi și despre asta. Și, iată, pe mine mă impresionează faptul că și în zona rurală, mai îndepărtată de Capitală sau de orașe, faceți aceste pregătiri extrem de importante”, a spus Laura Duță.

Cum l-au încătușat pe suspect

”Ne-am apropiat cam la 10 metri de el. Colegul a văzut că ține mâna în buzunar. Știind că femeia a fost înjunghiată, am presupus că acolo este cuțitul. L-am somat, spunându-i să arunce cuțitul departe de el. A încercat să fugă, dar în moment în care l-am somat s-a oprit. Am folosit tacticile de imobilizare și l-am încătușat”, a zis Jean Mădălin, agent de poliție.

”S-a întors și a văzut că am scos pistolul din dotare, somându-l. Atunci s-a oprit”, a spus Boga Cosmin Daniel, agent principal de poliție.

”În momentul în care ați ajuns la el, l-ați întrebat ce s-a întâmplat?”, a întrebat Laura Duță.

”Da, acesta a spus că din gelozie”, a spus Jean Mădălin, agent de poliție.

”Să vedem imaginile cu momentul în care ați reușit să îl rețineți!”, a spus Laura Duță.

Vedeți imaginile aici și întreaga emisiune:

VIDEO

”Deci, din gelozie. Suspectul este fostul concubin. Revenind la tânără, în acele momente când ați rămas cu ea, în situația gravă în care era, înjunghiată în atâtea locuri sensibile, practic, eu ca jurnalist, pot să zic că ancheta, probabil, nu s-a finalizat, pentru că este o tentativă de crimă, având gândul de a o ucide, dar de unde ați avut tăria să o ajutați, să îi acordați primul ajutor? Iată, ați folosit acea bandană pe care o avea pe cap, pentru a-i face un garou”, a spus Laura Duță.

Momentul care a făcut diferența între viață și moarte

”Tânăra s-a prăbușit, chiar în spatele autospecialei. Eu am vorbit cu ea, era conștientă. Am întrebat-o unde era rănită și mi-a spus că în brațul stâng, în torace, la gât se observa și în gamba stângă. M-am uitat cât de tare sângerează și pantalonul stâng de la gambă era îmbibat de sânge, curgea foarte mult pe jos. După culoare, roșu aprins și după cantitatea pierdută, am tras concluzia că este hemoragie arterială. I-am luat bandana de pe cap, ca să nu ma duc la autospecială să caut în trusa medicală. Și am aplicat un garou la zona lezată”, a mai spus Antonescu George Lucian, agent șef principal de poliție, la emisiunea Culisele Justiției, moderată de Laura Duță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News