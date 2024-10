Adrian „Elicopter”, prima reacție după ce a fugit de poliție, băut, la volan. Spune că el, după 2-3 beri, n-are nimic /video

„În primul rând, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar aș vrea să explic un pic, pentru că nu e cum v-ați imaginat, ca în GTA VI. În primul rând, astăzi mi-au venit și mie probele de sânge. A rezultat faptul că da, aveam o concentrație de alcool în sânge, dar suficientă doar pentru o contravenție, nu pentru infracțiune, pentru că nu băusem mult. Doar că băusem recent și automat a ieșit în etilotest. Nu băusem mult, nu eram mort de beat cum au dat anumite site-uri de știri și nu am pus viața în pericol oamenilor, nu era cazul de așa ceva. Înțeleg faptul că anumiți oameni de la 2-3 beri nu mai pot conduce, nu se mai pot ține pe picioare, nu e cazul la mine, sincer să vă spun.

(...) Greșeala mea a fost că m-am urcat la volan, pot să beau și o picătură de bere, dar și 10 beri, nu contează, nu trebuie să te urci la volan. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar trebuie să știți că în mintea mea nu era faptul că pun viața în pericol cuiva. În mintea mea era faptul că îmi asum, da, mi se ia permisul, contravenție, nu este nicio problemă, pentru că știam că băusem puțin. Pe calea aceasta doresc să răspund copiilor, oamenilor care se uită, să nu ia exemplu.

(...) Acum să vorbim un pic despre acea urmărire, care nu e cum v-ați imaginat. (...) Am ieșit de pe o stradă, n-am văzut că e poliție în dreapta, era într-o parcare, nu am înțeles, nu știu unde era poliția. În dreapta erau domnii polițiști (...) cu o mașină civilă (Audi). După ce am făcut stânga, pe dublă continuă, normal, trebuia să mi-a permisul mie și probabil i-au zis domnului din Audi să intre în mașină că trebuie să vină după mine. Apoi ăla din Audi a decis să facă pe polițistul. Dacă vezi că e o urmărire, nu te bagi tu cu mașina civilă să dai flash-uri, pentru că eu nu înțeleg că tu dai flash-uri pentru că mă urmărește poliția sau ai ceva cu mine. Și nu erau doar flash-uri, erau șicanări - se băga în stânga, în dreapta, în față, să-mi pună frână, nu înțelegeam ce se întâmplă. (...) Atunci, am văzut girofarul de poliție, am văzut ce se întâmplă, m-am dus printre niște străduțe și am oprit. Nu înțelegeam care e faza, dacă am fost urmărit de un polițist sub acoperire, dar apoi am aflat că acela era un simplu om.

(...) Când m-am văzut cu poliția, pe parcurs mi-am dat seama, dar au fost 15-20 de secunde în care m-am zbătut un pic, s-au adresat niște injurii. În situația aia ce să faci, e ceva normal, e o chestie naturală. Dar nu au fost lucruri grave, nu s-a bătut nimeni, nu s-a întâmplat nimic de genul, cum ați portretizat. Uitați că am și urma de la cătușe. Normal, când ai cătușe, că ălea te dor, sunt puse într-un anumit fel, îți vine... S-a întâmplat, dar nu cred că se va concretiza într-o infracțiune, pentru că nu este cazul. Știu, cunosc legea, lucrurile respective”, a explicat influencerul.

Versiunea polițiștilor, foarte diferită de ceea ce spune influencerul

Reamintim că Dumitru, fost student la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, exmatriculat în această vară, a fost surprins conducând sub influența alcoolului, eveniment ce a culminat cu reținerea sa de către forțele de ordine.

Evenimentul a început în jurul orei 02:00, când o patrulă de poliție a observat un autoturism care a schimbat brusc direcția de mers, ignorând marcajele rutiere. La volanul vehiculului se afla Adrian Dumitru, cunoscut pentru aparițiile sale pe rețelele sociale, însoțit de fratele său, Ionuț Bogdan, iubita sa, Ana Maria Iorga, o influenceriță cunoscută, și o tânără de 20 de ani. În ciuda semnalelor acustice și luminoase ale poliției, influencerul a refuzat să oprească, ceea ce a declanșat o urmărire ca în filme pe străzile orașului.

Adrian Dumitru ar fi continuat să încerce să scape de polițiști, intrând pe o stradă îngustă din apropierea unei școli. În acel moment, cei patru pasageri ar fi abandonat mașina și ar fi fugit pe jos, în încercarea de a evita capturarea.

Polițiștii au cerut imediat întăriri și, după o urmărire pe jos, l-au prins pe Adrian Dumitru. Fostul student la Academia de Poliție a opus rezistență, însă polițiștii au reușit să îl imobilizeze și să îl încătușeze. Testul cu etilotestul a confirmat că Adrian Dumitru se afla sub influența alcoolului, motiv pentru care a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice.

În timpul arestării, fratele său, Ionuț Bogdan, a intervenit, adresând injurii și amenințări polițiștilor. Potrivit martorilor, Ionuț a încercat să obstrucționeze acțiunea forțelor de ordine, escaladând astfel situația. Din acest motiv, el a fost și el reținut sub acuzația de ultraj.

După reținerea celor patru tineri, aceștia au fost conduși la secția de poliție pentru audieri. Procurorii au deschis un dosar penal, urmărirea penală fiind declanșată pentru infracțiuni grave, inclusiv ultraj, având în vedere rezistența opusă polițiștilor și conduita lor agresivă.

În cadrul audierilor, anchetatorii au investigat circumstanțele precise ale incidentului, inclusiv starea de ebrietate a lui Adrian Dumitru și comportamentul inadecvat al fratelui său. Potrivit surselor judiciare, acuzațiile ce planează asupra celor implicați ar putea fi extinse pe măsură ce ancheta avansează.

