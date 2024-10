Cât de importantă este sterilizarea pisicilor de pe stradă

România are un număr uriaş de pisici în stradă, fără stăpân, iar numărul lor este în continuă creştere.

Geanina Petrea, preşedintele asociaţiei TNR, a explicat la DC Anima de ce sterilizarea pisicilor fără stăpăn este o măsură extrem de necesară în România.

"TNR este singura asociaţie din ţară ce are ca scop capturarea pisicilor în vederea sterilizării. Din păcate, nicio altă asociaţie din ţară nu are acest scop principal. Am identificat o lipsă de gestionare a pisicilor fără stăpân, atât în Bucureşti, cât şi în ţară. Se pare că oamenii nu ştiu şi nici nu îşi dau seama cât de important este ca ele să fie sterilizate. Pentru că fără ca ele să fie sterilizate, dau naştere la mii şi mii de alţi pui ce poate nu vor avea şansa să ajungă la o vârstă înaintată. În stradă iau boli, sunt rănite, sunt accidentate, şi de cele mai multe ori nu sunt văzute de cineva ca să poată fi salvate.

Ăsta e motivul pentru care am înfiinţat această asociaţie. De mic copil, am încercat să le salvez. Pisica, pentru mine, e un animăluţ foarte deosebit. Mi-am dat seama că cea mai bună metodă de a le ajuta este sterilizarea, astfel încât să putem preveni situaţii ca ale multor pisici ce au fost în grija noastră de-a lungul timpului. Îngrijirile veterinare sunt extrem de costisitoare. Sunt asociaţii care se ocupă de salvarea lor, dar noi vrem să prevenim această nevoie de a fi preluate şi salvate, prin sterilizare.

Într-adevăr, pisicile din stradă, în marea lor majoritate, sunt sălbatice, şi nu pot rămâne în grija noastră. Pisicile sunt foarte uşor de stresat. Pisicile sălbatice, dacă le vei ţine în captivitate mai mult decât e necesar, aduc o serie de probleme pe care ele le ţin sub control în stradă. Mă refer aici la boli, în principal, cauzate de stres. Nu ne dorim asta. Noi ne dorim doar să le oferim o sterilizare impecabilă, după care să le repunem în teritoriu. În situaţia în care întâlnim cazuri deosebite, iar bugetul ne permite, o parte dintre ele rămân în grija noastră", a declarat Geanina Petre la DC Anima.

"TNR vine din engleză, Trap, Neuter, Return. Adică capturare, sterilizare, returnare", a mai spus Geanina Petre.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News