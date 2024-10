Ce mănâncă nutriționistul Mihaela Bilic la cantină - Foto în articol

Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvăluit că vinerea mănâncă de obicei la cantină. Aceasta le-a arătat internațuților ce și-a luat de mâncare, explicând că "nu e niciodată prea târziu ca să mâncăm echilibrat, chiar dacă acționăm impulsiv și cumpărăm mult, nu trebuie să mâncăm tot la o singură masă".

"Profund dezechilibrat. Vinerea este ziua cu Frecvența gustului în direct la Europa FM. Și tot vinerea profit de ocazie ca să mănânc cu colegii de radio la cantină. E un fel de “împinge tava” cu design modern și multă mâncare ispititoare. Și ca o pofticioasă ce sunt, să nu credeți că aleg dietetic și echilibrat! Uitați-vă cum arată tava mea - nimic verde, cu excepția spanacului din lasagna plus 3 preparate cu carbohidrați, ca să fac cacofonia nutrițională totală: pâine cu cartofi prăjiți și paste făinoase.

Ați putea spune că a fost un dezastru, dar în realitate am fost tare cumpătată: am mâncat câțiva cartofi și două guri de carne, lasagna am luat-o la pachet ca să am pentru diseară iar lipia o țin pentru mâine dimineață la micul dejun - încălzită în aparatul de prăjit pâine, cu telemea și o cafea. În concluzie nu e niciodată prea târziu ca să mâncăm echilibrat, chiar dacă acționăm impulsiv și cumpărăm mult, nu trebuie să mâncăm tot la o singură masă!", a scris Mihaela Bilic pe o pagină de Facebook.

Foto: Facebook Mihaela Bilic

Mihaela Bilic, despre magneziu și vitamina D

Într-o altă postare de acum câteva zile Mihaela Bilic a vorbit despre magneziu și vitamina D:

”Mai mult de jumătate din populația globului are deficit de vit. D. Până acum se știa că expunerea insuficientă la razele soarelui provoacă această carență. Studiile recente au scos la iveală un alt aspect: vitamina D nu este folosită optim dacă nivelul de magneziu este scăzut. Degeaba luăm suplimente, riscăm ca vit. D să fie stocată în organism, în loc să fie folosită eficient. Aportul optim de magneziu este de 420mg/zi pentru bărbați și 320mg/zi pentru femei. Din păcate alimentația modernă nu acoperă nici jumătate din doza recomandată, prin urmare puțina vitamină D care circulă în sânge va fi incomplet utilizată fără magneziu. Carența de magneziu este un dezechilibru nutrițional recent și are cauze multiple. Modificarea obiceiurilor alimentare, consumul de produse rafinate, ultraprocesate și sărace în micronutrienți sunt cauzele principale.

În dieta zilnică întâlnim tot mai rar produse precum fasole boabe sau linte, nuci sau migdale, tărâțe sau cereale integrale. Până și banana, care este bogată în magneziu, a fost pusă la colț de dragul siluetei. Stresul cronic și somnul insuficient, de proastă calitate, cresc nevoile de magneziu. Stilul de viață alert și dezechilibrat afectează sistemul nervos și epuizează rapid rezerva de micronutrienți. La asta se adaugă consumul de alcool care perturbă echilibrul acido-bazic și favorizează pierderea urinară de magneziu. Bolile cronice precum diabetul și sindromul X metabolic, hipertensiunea și nivelul crescut de colesterol sunt consumatoare de magneziu. Iar tratamentele medicamentoase cu antibiotice, diuretice și antiacide au ca efect secundar o eliminare masivă de magneziu. Merită o să tragem un semnal de alarmă pentru magneziu, un mineral indispensabil funcționării optime a organismului. Este implicat în peste 300 de mecanisme responsabile de metabolism și este esențial pentru activarea vitaminei D. Fără magneziu sistemul nervos își pierde echilibrul, oasele și dinții își pierd rezistența și mușchii nu pot funcționa.

Contracția musculară este dependentă de magneziu, iar activitatea inimii și presiunea arterială sunt influențate de nivelul lui în sânge. Corpul uman nu este capabil să sintetizeze magneziu, deci trebuie adus din alimentație. Care sunt cele mai bune surse? Pe primul loc avem semințe și oleaginoase: semințe de dovleac, migdale, caju, semințe de pin, alune. Urmează apoi leguminoase: fasole boabe, soia, linte, năut și quinoa. Dintre legume merită lăudat spanacul, iar la sectorul fructe banana e campioană. Cat despre suplimente, alegeți sărurile organice de magneziu, în doze cuprinse între 100 și 250 mg/zi”.

