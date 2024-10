Cei trei copii dispăruți din Hunedoara au spus unde s-au aflat în tot acest timp. Acum sunt în custodia polițiștilor din Serbia - Video în articol

Cei trei fraţi daţi dispăruţi din judeţul Hunedoara au apărut într-o nouă filmare. De această dată aceștia apăreau în video alături de tatăl lor. În videoclip ei spun că au fost plimbaţi dintr-un loc în altul de persoane care vorbeau „altă limbă” şi că au ajuns „la o mare”, dar fără a preciza unde exact.

„Am ajuns la tati, după atâta timp. Ne-au tot plimbat dintr-un loc, în loc. Atâta ştim, că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos cu noi, erau disperaţi, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine (pe tatăl lor - n.r.), am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, au spus copiii, într-un clip video în care apar alături de tatăl lor.

VEZI ȘI: Răsturnare de situație în cazul celor 3 copii dispăruți după ce au fost pierduți de bonă. Tatăl milionar spune că aceștia au fost răpiți și a primit o filmare cu ei

Copiii susţin că doresc să stea cu tatăl lor, filmuleţul fiind analizat de către poliţişti pentru a se stabili veridicitatea acestuia şi dacă sunt elemente care pot ajuta la identificarea celor trei minori. Ulterior, copiii au fost identificați de oamenii legii într-o localitate din Serbia.

"Cum au părăsit țara este întrebarea pe care noi va trebui să o clarificăm pe parcursul acestei anchete penale. În momentul de față suntem în măsură să confirmăm faptul că cele patru persoane se află în afara oricărui pericol și sunt în custodia autorităților polițienești din Serbia, în localitatea Niș, urmând a fi făcute procedurile legale în vederea finalizării acestui caz. Minorii sunt în afara oricărui pericol. În privința tatălui vorbim despre un dosar aflat în lucru în cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. Cu această ocazie se vor efectua toate activitățile specifice pentru a se stabili toate circumstanțele în care s-a comis această faptă", a relatat cms. șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara, la Antena 3CNN.

Anchetă în rem în cazul copiilor dispăruți

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara continuă cercetările în cazul dispariţiei celor trei copii din localitatea Sântandrei (Simeria). În acest caz a fost deschisă o anchetă in rem sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, a informat joi IPJ Hunedoara.



"Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara doresc să informeze publicul că investigaţiile în acest caz sunt în plină desfăşurare, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (in rem), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. Prioritatea noastră absolută este protejarea vieţii şi siguranţei copiilor implicaţi în acest incident", precizează sursa citată.



Potrivit Poliţiei, până în acest moment, au fost făcute "progrese semnificative" în identificarea circumstanţelor şi a persoanelor implicate. "Colaborăm îndeaproape cu toate autorităţile competente pentru a asigura soluţionarea rapidă şi în siguranţă a cazului", a menţionat IPJ.



"Dorim să subliniem că, în această etapă, toate detaliile operaţiunii sunt confidenţiale, pentru a nu compromite desfăşurarea anchetei (orice informaţie neconfirmată oficial, diseminată în spaţiul public, putând afecta cursul anchetei). Întreaga echipă de procurori şi poliţişti rămâne concentrată pe recuperarea în siguranţă a copiilor şi pe luarea măsurilor legale", arată IPJ Hunedoara.



Reamintim că cei trei fraţi din satul Sântandrei, două fetiţe şi un băieţel, cu vârstele de 7, 9 şi 11 ani, au fost daţi dispăruţi luni după-amiază, după ce tatăl lor a fost anunţat de bona minorilor că aceştia sunt de negăsit. Poliţiştii au început operaţiunile de căutare, fiind emise şi mai multe mesaje RO-ALERT. Ulterior, operaţiunile de căutare a minorilor au fost extinse şi în judeţele învecinate, minorii fiind daţi în urmărire naţională, apoi în urmărire internațională.











Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News