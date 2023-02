FIFA The Best 2022. Lionel Messi este "Jucătorul Anului" / Starul argentinian, alături de Benzema, Mbappe, Haaland în echipa ideală FIFA FIFPRO 2022

FIFA a organizat luni seară gala FIFA The Best 2022, eveniment în cadrul căruia a acordat mai multe premii individuale sau colective. Lionel Messi este mare câștigător.

Din lista inițială de 14 fotbaliști, în marea finală a "Jucătorului Anului" au rămas doar trei, respectiv Kylian Mbappe, Lionel Messi și Karim Benzema. Argentinianul Lionel Messi a câștigat titlul de "Jucătorul Anului".

???? ???????????????????? ????

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! ???????? pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Messi, Benzema, Mbappe, Haaland, incluşi în echipa ideală FIFA FIFPRO 2022

Argentinianul Lionel Messi a fost inclus pentru a 16-a oară, un record, în echipa ideală a anului 2022 votată de FIFA şi FIFPRO şi anunţată luni seara, la Paris, în cadrul galei premiilor The Best FIFA. Messi se afla până acum la egalitate cu portughezul Cristiano Ronaldo, dar acesta nu a mai reuşit să prindă unsprezecele mondial după un an cu numeroase probleme. Lusitanul a ratat pentru prima oară din 2006 nominalizarea.

Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Casemiro şi Karim Benzema au fost incluşi în premieră în echipa ideală, croatul Luka Modric este la a şasea prezenţă, fiind depăşit doar de Dani Alves (8), Andres Iniesta (9), Sergio Ramos (11), Ronaldo (15) şi Messi (16). Kylian Mbappe, care a lipsit în 2020 şi 2021, a revenit în World XI, în timp ce Erling Haaland a bifat a doua prezenţă consecutivă. Virgil van Dijk şi Kevin De Bruyne au reuşit a treia includere în echipa ideală a anului.

FIFA FIFPRO World 11: Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia) - Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munchen/Portugalia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroc), Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda) - Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brazilia), Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia), Luka Modric (Real Madrid/Croaţia) - Karim Benzema (Real Madrid/Franţa), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Norvegia), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina).

Pentru FIFPRO World 11 au votat exclusiv fotbaliştii profesionişti din toată lumea, prin intermediul unei platforme digitale (8 august 2021-18 decembrie 2022), alegând cei mai buni trei jucători, în opinia lor, în sezonul 2021/22, pe compartimente - portar, fundaş, mijlocaş, atacant.

Video

Emiliano Martinez, cel mai bun portar din 2022 la Premiile The Best FIFA

Argentinianul Emiliano Dibu Martinez şi englezoaica Mary Earps au votaţi cei mai buni portari ai anului 2022, luni seara, la Paris, în cadrul galei Premiilor The Best FIFA, organizată de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite EFE.

Martinez, unul dintre artizanii câştigării Cupei Mondiale de către Argentina, s-a avut contracandidaţi pentru acest trofeu pe belgianul Thibaut Courtois, care a cucerit Liga Campionilor şi titlul în Spanai cu Real Madrid, şi pe marocanul Yassine Bounou (Sevilla), care a avut o evoluţie remacabilă pentru Leii din Atlas, care au reuşit cea mai mare performanţă a unei echipe africane la Cupa Mondială, atingerea semifinalelor.

Martinez (30 ani), aflat la Aston Villa din 2020, a profitat de rezultatul reuşit cu naţionala Argentinei, după ce în gala Balonul de Aur, din urmă cu cinci luni, cel mai bun portar al anului a fost ales Courtois. Mary Earps a câştigat titlul european cu echipa feminină a Angliei, iar acest lucru i-a adus nominalizarea pentru premiul FIFA în dauna portarului chilian Christiane Endler şi a celui german Ann Katrin Berger.

Portăriţa echipei Manchester United, 29 ani, a primit doar două goluri la EURO 2022, contribuind şi la un sezon bun al clubului. Endler (Olympique Lyon), în vârstă de 31 ani, a ratat un al doilea trofeu consecutiv, într-un sezon în care s-a transferat de la Paris Saint-Germain la Lyon şi în care a cucerit titlul în Franţa şi Liga Campionilor.

Ann Katrin Berger (Chelsea), 32 ani, a reuşit să câştige pentru a doua oară lupta cu cancerul tiroidian, care a ţinut-o departe de teren timp de patru ani şi care a afectat-o chiar înainte de EURO, dar nu a împiedicat-o să participe la turneu. Berger a câştigat titlul în Anglia cu Chelsea şi Cupa Angliei.

Lionel Scaloni şi Sarina Wiegman, cei mai buni antrenori la Premiile The Best FIFA

Lionel Scaloni, campion mondial cu naţionala de fotbal a Argentinei, şi olandeza Sarina Wiegman, campioană europeană cu echipa feminină a Angliei, au fost desemnaţi cei mai buni antrenori ai anului 2022, luni seara, la Paris, în cadrul galei Premiilor The Best FIFA, transmite EFE.

Scaloni a câştigat lupta cu antrenorul italian al lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, care a cucerit trofeul Ligii Campionilor şi titlul în La Liga anul trecut, şi cu Pep Guardiola, campion al Angliei cu Manchester City.

Scaloni, 44 ani, a încununat performanţele sale la cârma echipei Albiceleste cu trofeul Cupei Mondiale, înregistrând o singură înfrângere în 43 de partide în care s-a aflat pe banca naţionalei argentiniene.

Wiegman a fost desemnată cea mai bună antrenoare a anului din fotbalul feminin pentru a treia oară, având câştig de cauză îăn faţa contracandidatelor, franţuzoaica Sonia Bonpastor (Olympique Lyon) şi suedeza Pia Sundhage, selecţionerul Braziliei. Sarina Wiegman, 53 ani, a făcut un echipa Angliei o maşină de obţinut victorii, înregistrând 22 de succese şi patru egaluri în 26 de partide conduse, obţinând al doilea titlu european din carieră, după cel câştigat cu Olanda în 2017.

La EURO 2022, Anglia a marcat 22 de goluri şi a primit doar două. Wiegman a mai fost aleasă cea mai bună antrenoare de către FIFA în 2017 şi 2020. Bompastor a câştigat anul trecut Liga Campionilor şi titlul în Franţa cu Lyon, iar Sundhage a cucerit trofeul în Copa America pe banca echipei Braziliei, care a înscris 20 de goluri fără a primi vreunul, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News