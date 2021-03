Facebook a acceptat să plătească știrile News Corp în Australia. Google făcuse același lucru acum o lună

Conform BBC, înțelegerea a fost încheiată la doar câteva săptămâni după ce Australia a adoptat o lege care obligă giganții tehnologici să plătească pentru știrile agregate. News Corp nu a dezvăluit valoarea contractului despre care se știe că este încheiat pe trei ani. Luna trecută, News Corp s-a înțeles și cu Google, în timp ce Facebook refuza.

News Corp Australia controlează în jur de 70% din presa australiană, cu titluri printre care The Australian, The Daily Telegraph sau The Herald Sun. Și site-urile news.com.au sau trustul TV conservativ Sky News Australia, care a devenit cel mai important brand de știri de pe Facebook-ul australian.