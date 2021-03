Explozie auzită în Anglia și Franța, provocată de un meteorit. ”Minge de foc” extrem de rară - FOTO/VIDEO

Ministerul Apărării a venit cu precizări și a anunțat că zgomotul nu a fost cauzat de un avion RAF, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Vezi aici: Misterul EXPLOZIEI puternice auzite în Anglia, dezlegat. Ce a fost zgomotul care a panicat milioane de oameni

Conform martorilor, zgomotul puternic a fost însoțit de o strălucire pe cer, observată în Franța, Anglia, Țara Galilor și chiar Jersey. Experții care au analizat imaginile surprinse spun că ar fi vorba de o minge de foc extrem de rară. Ei subliniază că meteoritul trebuie să fi fost foarte mare pentru a putea fi observat în jurul orei 15:00.

Au fost multe reacții din Franța, din nord-est, de unde există date care sugerează că mingea de foc s-a prăbușit în Canalul Bristol. Vânătorii de meteoriți spun că, dacă bolidul a fost suficient de strălucitor pentru a fi văzut în timpul zilei și suficient de substanțial pentru a provoca un boom sonor, este probabil să fi lăsat resturi undeva pe Pământ, scrie Sky News.

A LOUD SONIC BOOM was heard Saturday across south-west England due to the hypersonic atmospheric entry of a large meteorite, listen to this audio clip from @EastFleetFarm ☄️ pic.twitter.com/shKUZtcXOG

Here are her pics (shared with permission). She's Jersey not Guernsey and pics taken by her 9 year old! pic.twitter.com/oXxTXj6Vsb