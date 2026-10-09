Execuția lui Nidal Hasan va fi transmisă în direct, anunță Pete Hegseth. Va fi împușcat de soldați ai SUA. O decizie „fără precedent în era modernă”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth (stânga). Foto: captură video X

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că execuția prin împușcare a teroristului Nidal Hasan, autorul unui masacru care a făcut 13 morți la o bază militară din statul Texas în 2009, va fi publică.

Publicul va putea urmări în direct execuția prin împușcare a unui fost maior al armatei americane, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Un oficial al Departamentului Apărării al SUA a declarat pentru BBC că execuția lui Nidal Hasan, care a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009, va fi transmisă în direct. Se crede că va fi prima execuție publică din SUA din ultimul secol.

Decizia de a o transmite în direct este „fără precedent în era modernă” și „pe un teren juridic incert”, a declarat John Mills, un avocat care lucrează cu deținuți condamnați la moarte.

Secretarul american al Apărării: Ne vom asigura că oamenii pot urmări execuția

„Ne vom asigura că oamenii pot urmări execuția, că este publică. Oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de lucruri”, a spus Hegseth.

Pentagonul anunțase la începutul acestei săptămâni că îl va executa pe Hasan, prima execuție militară din ultimii peste 60 de ani.

Hegseth a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune Real America's Voice că Hasan „va primi un pluton de execuție. Așa cum și trebuie să fie”.

Anunțul său vine într-un moment tensionat legat de execuțiile publice, după incredibilul caz al Christei Pike, femeia din SUA care a supraviețuit după două injecții letale.

Trump ar fi aprobat solicitarea lui Hegseth

Întrebat dacă Hasan a făcut vreo solicitare finală sau dacă l-a contactat președintele Donald Trump, Hegseth a spus: „Nu-mi pasă. Îl vom vedea pe 3 decembrie”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat luni că secretarul Apărării a făcut recomandarea, iar Trump a aprobat-o.

Prima execuție militară prin împușcare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

Deși anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, doar două dintre ele le-au efectuat public. Potrivit Amnesty International, au avut loc unsprezece execuții publice în Iran în 2025, iar alte șase în Afganistan.

Execuția lui Hasan este programată să aibă loc la Fort Hood, Texas, pe 3 decembrie, a declarat marți secretarul Armatei SUA. Va fi prima execuție militară prin împușcare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cine este Nidal Hasan

Hasan, un psihiatru al Armatei SUA din Virginia, a recunoscut în instanță că a fost atacatorul în cel mai sângeros atac noncombatant asupra unei baze militare americane. El a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009, rănind alți 32.

Atacul din 5 noiembrie 2009 au avut loc într-o clădire medicală aglomerată, unde soldații desfășurați așteptau controale și vaccinuri.

În instanță, Hasan și-a cerut scuze pentru „orice greșeală”. El a declarat în timpul curții marțiale din 2013 că a crezut că îi protejează pe musulmanii și talibanii din Afganistan.

O execuție militară necesită aprobarea președintelui SUA, conform legii militare. De asemenea, necesită o revizuire în apel, unde o instanță superioară inspectează decizia și o hotărâre definitivă privind legalitatea acesteia pentru a continua.

Hasan ar putea solicita revizuirea sentinței sale

Procesul de apel pentru Hasan nu s-a încheiat, a spus Mills, și este probabil ca acesta să solicite revizuirea condamnării și a sentinței sale la o instanță federală, ceea ce ar putea suspenda execuția. Prin urmare, Mills a spus că ar fi surprins dacă execuția ar avea loc.

„Încercarea de a transmite în direct o execuție de către un pluton de împușcare este puțin mai mult decât o căutare de atenție din partea Administrației Trump și este puțin probabil să aibă loc”, a adăugat el.

Eugene R Fidell, lector invitat la Facultatea de Drept Yale, a declarat pentru BBC că a fost o „decizie cu adevărat nefericită”.

„A transmite în direct o execuție este pur și simplu atât de departe de Evul Mediu. Într-un fel, am depășit atât de mult acest aspect ca societate, cel puțin așa credeam până astăzi”, a spus el.

Fidell a spus că, dacă Hasan ar intenta o acțiune în justiție, „procedurile ar dura ani de zile” și „mult mai mult decât mandatul președintelui Trump la Casa Albă”.

Ar fi prima execuție transmisă în direct

Anumite state impun o formă de vizionare publică a execuțiilor. Multe state impun prezența jurnaliștilor, iar persoana care urmează să fie executată poate invita persoane. Altele permit, de asemenea, cetățenilor obișnuiți să se ofere voluntari ca martori.

Dar „nu a existat niciodată o execuție transmisă în direct”, spune Deborah Denno, profesor de drept la Universitatea Fordham, care a studiat metodele de execuție din SUA.

O execuție transmisă în direct ar „impune un nivel de transparență pe care probabil nu l-am mai văzut niciodată în această țară”, spune ea.

„Mai mult de jumătate din țară dorește pedeapsa cu moartea - chiar dacă aceasta este în scădere - s-ar putea argumenta că «dacă vreți pedeapsa cu moartea, atunci vă vom arăta cum se practică în această țară». Și oamenii ar trebui să realizeze exact ce se întâmplă într-un mod pe care mulți oameni îl ignoră”, a mai spus Deborah Denno.

Videoclipurile violente, interzise pe rețelele sociale

Denno spune că există aspecte importante de luat în considerare pentru o transmisiune în direct, cum ar fi dacă va fi restricționată în funcție de vârstă și dacă va încălca politicile platformei online care găzduiește vizionarea.

Nu este clar unde va fi disponibilă transmisiunea în direct. Majoritatea platformelor sociale au reguli care interzic sau restricționează transmiterea în direct a conținutului explicit.

Meta, YouTube, TikTok și X, cele mai notabile și utilizate platforme online capabile să transmită videoclipuri în direct, au interdicții nu doar pentru imaginile și videoclipurile violente, ci și pentru cele care prezintă moartea.

Meta, proprietarul Instagram, Facebook și Threads, interzice în mod explicit orice transmisiune în direct a pedepsei capitale.

TikTok are o interdicție similară generală. Politica sa prevede: „Nu permitem conținut extrem de grafic, violent sau tulburător - mai ales atunci când ar putea provoca suferință emoțională spectatorilor”.

Truth Social, platforma deținută de Trump, nu are o funcție de transmisie video în direct

Politica de la X, care a relaxat moderarea conținutului de când Elon Musk a preluat platforma, prevede că orice conținut care prezintă moartea unei persoane va fi eliminat „dacă primim o solicitare din partea familiei sale sau a unui reprezentant autorizat”.

Truth Social, platforma socială deținută de Trump, nu are o funcție de transmisie video în direct pentru utilizatori.

Țările cu cel mai mare număr de execuții anul trecut au fost China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și SUA, în această ordine, arată datele Amnesty International.